Bipasha Basu tombe en panne alors qu’elle parle de la chirurgie cardiaque de sa fille Devi [Watch Video]

C’est vraiment déchirant de voir quelqu’un traverser une période aussi difficile et Bipasha Basu a récemment partagé sa propre histoire. Elle est devenue émue en parlant de la chirurgie cardiaque de sa fille Devi, partageant que ce fut l’une des expériences les plus difficiles de sa vie. Lors d’un récent chat en direct sur Instagram avec l’actrice Neha Dhupia, Bipasha a eu les larmes aux yeux. Parlant de son parcours dans la maternité, elle a déclaré: « Notre parcours a été très différent de celui de n’importe quel père-mère normal, il a été beaucoup plus difficile que le sourire que j’ai sur mon visage en ce moment. Je ne voudrais pas que cela arrive à n’importe quelle mère. Pour une nouvelle mère, quand vous apprenez que j’ai appris le troisième jour que j’ai eu un bébé que notre bébé est né avec deux trous dans son cœur. Je pensais que je ne partagerais pas cela, mais je Je partage cela parce que j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de mères qui m’ont aidée dans ce cheminement, et c’était très difficile de trouver ces mères ».