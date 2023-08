Bipasha Basu révèle que sa fille Devi est née avec deux trous au cœur, a subi une intervention chirurgicale au cours de son troisième mois

« Vous vous sentez si triste, si accablé et si en conflit, car comment pouvez-vous faire opérer un enfant à cœur ouvert? », Bipasha Basu s’est effondrée en partageant que sa fille était née avec une communication interventriculaire (VSD).

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont eu la chance d’avoir leur premier enfant, une petite fille Devi Basu Singh Grover le 12 novembre de l’année dernière, six ans après leur mariage. Maintenant, lors d’une récente session en direct sur Instagram avec Neha Dhupia, Bipasha a révélé que sa fille était née avec deux trous dans le cœur et qu’elle avait subi une opération à cœur ouvert à l’âge de trois mois.

L’actrice de Raaz a déclaré : « Notre parcours a été très différent de celui de n’importe quel père-mère normal, il a été beaucoup plus difficile que le sourire que j’ai sur mon visage en ce moment. Je ne souhaiterais pas que cela arrive à une mère. Pour un nouvelle mère, quand vous apprenez que… j’ai appris le troisième jour que j’ai eu un bébé que notre bébé est né avec deux trous dans son cœur. Je pensais que je ne partagerais pas cela, mais je suis partager cela parce que je sens qu’il y a beaucoup de mères qui m’ont aidée dans ce voyage, et il a été très difficile de trouver ces mères. »

« Nous n’avons même pas compris ce qu’est un VSD. C’est une communication interventriculaire. Nous avons traversé une période folle. Nous n’en avons pas discuté avec notre famille, nous étions tous les deux un peu dans le flou. Nous voulions célébrer mais nous étions un peu engourdis, moi et Karan. Les cinq premiers mois ont été très difficiles pour nous. Mais Devi a été fabuleux dès le premier jour. On nous a dit que tous les mois, nous devions faire un scanner pour savoir si ça guérissait sur Mais le genre de gros trou qu’elle avait, on nous a dit que c’était douteux, vous devrez subir une intervention chirurgicale. Et l’opération est préférable lorsque l’enfant a trois mois », a ajouté Basu.

L’actrice a rappelé à quel point il avait été difficile pour lui et Karan de prendre la décision d’opérer leur enfant alors qu’elle s’effondrait et a déclaré : « Vous vous sentez si triste, si accablé et si en conflit, car comment pouvez-vous mettre un enfant en chirurgie à cœur ouvert ? Quelque chose de naturel va arriver, et les gens comme nous qui sont croyants, nous essayons de le manifester avec nos pensées pour qu’il commence à guérir sur lui-même. Le premier mois, cela ne s’est pas produit, le deuxième mois, cela ne s’est pas produit. Et je me souviens du troisième mois, quand nous sommes allés pour le scanner, j’ai pratiquement fait toutes les recherches, rencontré des chirurgiens, été dans des hôpitaux, parlé à des médecins, et j’étais plutôt prêt, Karan n’était pas prêt. Je savais qu’elle devait aller bien et je savais qu’elle ira bien. Et elle va bien maintenant. Mais la décision difficile était de faire opérer votre enfant au bon endroit et au bon moment.





Bipasha a partagé que sa fille est en bonne santé maintenant après son opération de six heures qui s’est produite alors qu’elle avait trois mois. Elle a conclu qu’elle était soulagée après le succès de l’opération.

