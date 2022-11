Bipasha Basu reçoit un doux cadeau pour sa fille Devi de Sonam Kapoor et son fils Vayu

L’actrice de Bollywood Bipasha Basu et son mari Karan Singh Grover ont récemment embrassé la parentalité. Les deux sont devenus parents de leur fille Devi et sont sur un nuage ces jours-ci. Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont également accueilli leur fils Vayu et ils ont félicité Bipasha et Karan en envoyant des cadeaux pour leur nouveau-né.

Bipasha a profité de ses histoires Instagram et a partagé un aperçu de tous les cadeaux qu’elle a reçus de ses amis et de ses proches. La nouvelle maman a partagé une note douce et réconfortante envoyée par sa meilleure amie Sonam, Anand et leur fils pour son petit ange Devi.

Jetez un œil au message de Bipasha Basu –

Bipasha Basu a également partagé une photo d’un joli panier-cadeau bien décoré avec des ballons roses. Le cadeau contenait également une carte sur laquelle on pouvait lire : « Chers Bips et Karan, Félicitations pour votre petite fille. Un enfant est une bénédiction et je suis sûr que ‘Devi’ les a apportés en abondance. Sonam, Anand et Vayu.’ Bipasha a réagi au cadeau envoyé par Sonam et les a remerciés. Elle a également écrit que sa charmante fille Devi adorait ces cadeaux.

Bipasha et Karan Singh Grover ont accueilli leur fille Devi le 12 novembre, tandis que Sonam Kapoor et Anand sont devenus parents le 12 août. Bipasha et Karan ont révélé le nom de leur fille sur les réseaux sociaux avec un message qui disait : « Devi Basu Singh Grover. Notre manifestation physique de notre amour et de nos bénédictions, de Ma est ici maintenant et elle est Divine. Bipasha et Karan.”