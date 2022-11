Bipasha Basu rayonne de joie en posant avec sa fille Devi et son mari Karan Singh Grover

Bipasha Basu a annoncé l’arrivée de sa petite fille le 12 novembre et l’a nommée Devi Basu Singh Grover. Bipasha est de retour à la maison avec sa princesse et a même joyeusement posé pour les photographes avec son mari Karan Singh Grover. Bipasha était folle de joie lorsqu’elle a posé avec sa fille pour la première fois et les fans ne peuvent contenir leur excitation de voir le premier aperçu de la petite princesse. Bipasha avait l’air très bien et nous espérons qu’elle se rétablira également dès qu’elle aura eu un bébé par césarienne.