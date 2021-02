Bipasha Basu publie une vidéo de vacances aux Maldives

L’actrice de Bollywood Bipasha Basu et son mari, l’acteur Karan Singh Grover, sont de retour de leurs vacances rafraîchissantes aux Maldives, mais continuent à offrir à leurs fans des photos de leur voyage. Dimanche, Bipasha a publié une vidéo de son vélo dans la propriété où ils séjournaient aux Maldives, sur Instagram.

Dans la vidéo, l’actrice est magnifique dans un ensemble blanc pur et nous avons également un aperçu des beaux endroits des Maldives. Elle a sous-titré la vidéo comme suit: «Island lifeY # onewithnature @stregismaldives (sic)».

Le couple s’est récemment rendu aux Maldives pour fêter l’anniversaire de Karan. Bipasha et Karan ont tenu leurs fans informés de leur localisation en publiant des photos et des vidéos de leur voyage. Dans une autre vidéo, postée par l’actrice, Bipasha a fait visiter à ses fans la luxueuse suite où logeait le couple.

Bipasha et Karan ont travaillé ensemble dans le film Alone et se sont mariés un an plus tard en avril 2016. Sur le plan du travail, le couple a été vu dans la série Web à suspense Dangerous, qui mettait également en vedette Suyyash Rai, Natasha Suri, Sonali Raut et Nitin Arora .