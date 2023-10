Bipasha Basu plaide magnifiquement en faveur de la positivité corporelle alors qu’elle parcourt la rampe LFW dans son nouveau corps de maman [Watch Video]

Bipasha Basu est l’une des actrices les plus audacieuses de Bollywood ces derniers temps. La beauté sombre a brisé les normes de beauté du showbiz et a permis aux gens de voir au-delà du teint et du patli kamar d’une actrice. Et maintenant, alors que l’actrice profite de la nouvelle phase de sa vie de maman d’une adorable petite fille Devi, elle établit une fois de plus de nouveaux standards. L’actrice a foulé la rampe lors de la finale de la Lakme Fashion Week 2023 à Delhi pour Bibhu Mohapatra et a été stupéfaite dans sa robe cape marron avec une traîne fluide. Oui, elle s’efforce toujours de perdre son gain de poids après la grossesse, mais cela ne l’a pas dissuadée de marcher sur la rampe avec beaucoup d’aplomb. Elle a partagé la vidéo avec une légende qui disait : « Aimez-vous à chaque étape de votre vie, portez votre confiance ». Bipasha Basu a vraiment respecté sa légende et a fait valoir magnifiquement qu’être une nouvelle maman qui a pris beaucoup de poids est acceptable, mais ne pas s’aimer ne l’est PAS.