Bipasha Basu partage une adorable vidéo de Karan Singh Grover chantant sur sa bosse et apaisant leur bébé [Watch]

Bipasha Basu est enceinte de quelques semaines. La magnifique beauté sombre de Bollywood attend son premier enfant avec son mari acteur Karan Singh Grover. Le duo marié et heureux a partagé la nouvelle passionnante il y a quelques jours. Depuis enceintes Bipasha Basu a partagé des photos et des vidéos sur elle Instagram. Elle a récemment publié une vidéo dans laquelle nous voyons Karan Singh Grover chanter pour leur bébé depuis l’extérieur de l’utérus. C’est un spectacle à voir, un geste très doux et émouvant d’un futur papa.

Karan chante sur le baby bump de Bipasha

Les nouvelles de la grossesse de Bipasha Basu et Karan Singh Grover avaient pris d’assaut les médias sociaux. C’était l’une des grossesses les plus discutées en Nouvelles du divertissement. Et la vidéo partagée par Bipasha est comme prendre à nouveau d’assaut les médias sociaux. La magnifique actrice a partagé une vidéo très rapprochée de Karan Singh Grover chantant sur sa bosse et calmant/apaisant leur petit à l’intérieur. C’est l’un des moments les plus mignons entre un futur papa et l’enfant à naître dans l’utérus, non ? On voit Karan chanter lentement et à voix basse. Elle a sous-titré sa vidéo Instagram en disant : “Mode papa @iamksgofficial Chanter pour bébé, parler à bébé apaiser le bébé dans l’utérus.” Regardez la vidéo ici:

Le post de grossesse de Bipasha Basu et Karan Singh Grover

Bipasha Basu a écrit une note sincère en annonçant sa grossesse. Elle a raconté comment les deux se sont rencontrés et sont tombés amoureux et leur amour n’a cessé de grandir. Elle a ajouté que trop d’amour rien que pour eux deux semblait un peu injuste et qu’ils allaient donc bientôt accueillir un petit parmi eux, leur petit bébé. Karan Singh Grover a également écrit une note sincère plus tard, décrivant ses sentiments lorsqu’il a appris pour la première fois qu’ils allaient être parents.

Aww, ces deux-là et la vidéo nous font jaillir et comment !