Bipasha Basu partage une adorable photo de sa fille Devi avec Karan Singh Grover et ça va faire fondre votre cœur

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont accueilli une petite fille à la maison en novembre. Ils l’ont nommée Devi Basu Singh Grover. Le petit est arrivé le 12 novembre dans un hôpital de la ville. Le couple s’est marié en 2016. Devi est leur premier enfant. Sur la photo, on peut voir Karan Singh Grover dormir à côté de sa petite fille. Nous pouvons voir qu’il est un nouveau papa obsédé. Le couple est des parents adorés. Devi porte de minuscules mitaines. Karan Singh Grover semble avoir passé trop de nuits blanches. Arti Singh, Aalim Hakim et l’actrice Sonya Ayodhya ont envoyé beaucoup d’amour au petit. Eh bien, elle ressemble à un petit ange.

Le couple est aux anges. Il semble que Bipasha Basu ait essayé d’avoir un enfant en 2020. Mais elle a décidé de ne pas le faire à cause de la pandémie. L’actrice a également refusé un certain nombre de projets. Annonçant le nom de la petite fille, le couple a écrit : “La manifestation physique de l’amour et des bénédictions de Maa est là maintenant et elle est divine.” Le nom Devi signifie divin et a une profonde qualité spirituelle.

Elle a dit que Karan Singh Grover était trop désireux de devenir papa. Il semble qu’il se soit beaucoup occupé de l’actrice. Bipasha Basu a déclaré que les premiers jours de sa grossesse avaient été un peu difficiles. Mais elle s’est améliorée au fil des mois. Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont envoyé des cadeaux pour Devi. Bipasha Basu, considérée comme une icône du fitness, a déclaré que son corps avait changé. Elle a dit qu’elle était d’accord avec tout ce qui accompagne la joie de la maternité. Sa maman, Mamta Basu voulait la voir comme une mère depuis des lustres.