Bipasha Basu partage sa première photo avec sa fille Devi ; Raha, la fille d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, est saluée par sa cousine Samara

Il pleut des bébés à Bollywood et Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont récemment accueilli leur premier paquet de joie, une fille. Ils l’ont nommée Devi Basu Singh Grover. D’autre part, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont également devenus les fiers parents de leur petite fille Raha. Alors que les fans attendent d’apercevoir leurs bébés, Bipasha a régalé ses followers avec la première photo de sa petite fille.

Sur la photo, Bipasha et Karan ont été vus tenant leur petite fille dans leurs bras et la regardant adorablement à l’heure d’or. Étant à leur plus spirituel, Bipasha a partagé une recette pour faire un doux bébé ange. “1) Un quart de tasse de toi 2) Un quart de tasse de moi 3) Une demi-tasse des bénédictions et de l’amour de Ma 4) Rempli de magie et de génialité 5) 3 gouttes d’essence arc-en-ciel, de poussière d’ange, d’étincelles de licorne et de toutes choses divines. 6) Assaisonnement : mignon et délicieux selon les goûts”, a-t-elle écrit.

D’autre part, Alia et Ranbir ont révélé le nom de leur fille en partageant une photo d’un petit maillot et d’un short, dans les célèbres couleurs officielles marron et bleu de Barcelone, ornant le mur, avec le nom Raha écrit sur le maillot. Alors que tous les clans Kapoor et Bhatt sautent de joie, Samara, la fille de Riddhima Kapoor Sahni, a également accueilli Raha et a écrit sur Instagram : “Je t’aime Raha (emojis du cœur) Pleins de câlins de ta grande sœur Sam.”

Les deux couples n’ont pas encore révélé le visage de leurs bébés. Alors qu’Alia et Ranbir ont accueilli leur petite fille au début du mois, Bipasha et Karan ont annoncé l’arrivée de leur petite fille le 12 novembre.

Bipasha et Karan se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film Seul de Bhushan Patel en 2015, et ils se sont mariés après un an de fréquentation en avril 2016. Ranbir et Alia se sont rencontrés sur les plateaux de Brahmastra et se sont entendus instantanément. Ils sont sortis ensemble pendant près de 5 ans et se sont mariés en avril de cette année.