Bipasha Basu partage sa première photo avec sa fille Devi Basu Singh Grover

Après avoir accueilli leur fille Devi, Bipasha Basu a partagé le premier portrait de famille sur Instagram. Dans la légende, elle a fourni sa “recette pour faire un adorable bébé ange”. Cependant, l’acteur a ajouté un emoji sur le visage de la petite fille.

Devi est détenue par Bipasha et son épouse actrice Karan Singh Grover sur la photo. Les joues du couple rayonnaient car ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de leur bébé. Au crépuscule, la photo a été prise depuis un balcon.

Dans la légende, Bipasha a écrit: “Notre recette pour faire un doux bébé ange 1) Un quart de tasse de toi 2) Un quart de tasse de moi 3) Une demi-tasse de bénédictions et d’amour de Ma 4) Rempli de magie et de génialité 5) 3 gouttes de essence arc-en-ciel, poussière d’ange, étincelles de licorne et toutes choses divines. 6) Assaisonnement : mignon et délicieux selon le goût. »





Devi est le premier enfant que Karan Singh Grover et Bipasha ont ensemble. Le couple s’est marié l’année suivante après s’être rencontré sur le plateau de Alone en 2015. Bipasha et Karan ont révélé qu’ils attendaient un enfant en août de cette année après plusieurs années de mariage.

S’adressant à Instagram, Bipasha a écrit un message sincère annonçant sa grossesse. “Un nouveau temps, une nouvelle phase, une nouvelle lumière ajoute une autre teinte unique à notre prisme de vie. Nous rendant un peu plus entiers que nous ne l’étions auparavant. Nous avons commencé cette vie individuellement, puis nous nous sommes rencontrés et à partir de là, nous étions 2. Trop d’amour pour seulement deux nous semblait un peu injuste à voir… alors bientôt, nous qui étions autrefois deux deviendrons maintenant trois. Une création manifestée par notre amour, notre bébé nous rejoindra bientôt et ajoutera à notre joie ,” elle a écrit.

Lisez aussi : Bipasha Basu, Alia Bhatt, Sonam Kapoor : les actrices de Bollywood qui ont embrassé la maternité en 2022

Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé le nom de leur fille et la nouvelle de sa naissance en novembre. Bipasha a partagé une photo des pieds de Devi avec la date de naissance du bébé, 12.11.2022, et son nom, Devi Basu Singh Grover.