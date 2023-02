Bipasha Basu laisse tomber une adorable photo avec sa fille Devi, appelle la maternité “le plus beau rôle de ma vie”

Bipasha Basu a partagé vendredi un nouveau cliché adorable avec son bébé Devi Basu Singh Grover. Sur la photo, on pouvait voir Bipasha tenant sa fille de deux mois, les pieds de Devi dans ses bras. Elle a tenu ses petits pieds contre ses joues et on la voit profiter de ce moment précieux.

S’adressant à Instagram, Bipasha a partagé une photo qu’elle a sous-titrée : “Le plus beau rôle de ma vie… être Devi’s Ma Durga Durga Merci @vivanbhathena_official alias Devi’s Vivi d’avoir capturé de si beaux moments de moi @iamksgofficial et Devi .”

Voici le poste







Peu de temps après avoir laissé tomber la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. La chanteuse Shreya Ghoshal a écrit : “Tellement belle”. Le concurrent de Bigg Boss, Rajiv Adatia, a écrit : “Omg trop mignon.” “J’attends beaucoup plus de photos”, a commenté un fan.

Bipasha et son mari Karan Singh Grover ont accueilli leur premier enfant six ans après leur mariage le 12 novembre 2022. S’adressant à Instagram, Bipasha a partagé une publication à travers laquelle elle a annoncé le nom de sa fille. La photo disait : “12.11.2022. Devi Basu Singh Grover. La manifestation physique de notre amour et des bénédictions de Ma est ici maintenant et elle est divine.”

Le 16 août de l’année dernière, le couple a officiellement annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Bipasha et Karan se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de Bhushan Patel Alone en 2015, qui a marqué leur première collaboration à l’écran et ils se sont mariés après un an de relation en avril 2016.