Bipasha Basu-Karan Singh Grover prêt à devenir les fiers parents de leur premier enfant ?

Bipasha Basu et Karan Singh Grover, qui sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les tournages de leur film d’horreur Seul et mariés en 2016, sont tous prêts à accueillir leur premier enfant selon les rapports.

Selon un rapport de Pinkvilla, le couple attend son premier enfant et fera bientôt une annonce officielle. La source a également ajouté que le couple était ravi de devenir parents.

Célébrant leur sixième anniversaire de mariage le 30 avril, l’actrice de Raaz a mis en ligne une vidéo de leur mariage et a écrit : “Merci @iamksgofficial pour mon sourire sur mon visage et dans mes yeux. Depuis le jour où je t’ai rencontré, c’est devenu plus brillant des milliards de fois . Je t’aime maintenant et au-delà pour toujours #monkeylove #happy6thmonkeyversary”.





L’actrice avait également écrit une note sincère pour son mari sur sa poignée Instagram le jour de la Saint-Valentin cette année, tout en téléchargeant leurs deux adorables photos. Dans la note, elle avait décrit ce que le véritable amour signifie pour elle et comment elle n’a jamais connu son essence avant de rencontrer Karan.

LIRE | Bipasha Basu écrit une note sincère pour son mari Karan Singh Grover le jour de la Saint-Valentin

Avant Bipasha, Karan avait épousé les acteurs de télévision Shraddha Nigam et Jennifer Winget et ses deux mariages précédents s’étaient soldés par un divorce. Dans une interview précédente avec Pinkvilla, Bipasha a parlé des mariages précédents de Karan et de son ex-relation. Elle avait déclaré: “Un mariage raté n’est pas le signe que l’être humain doit se tromper”. Par conséquent, il ne devrait pas « être condamné ».

L’actrice avait également révélé comment elle avait convaincu ses parents d’épouser Karan voyant ses mariages ratés. Elle a raconté qu’elle avait expliqué à ses parents que “le genre de relation qu’elle avait était” plus longue “, ajoutant qu’elle était beaucoup plus importante que le mariage de Karan”. “C’est juste que je n’ai pas signé un bout de papier. Alors en quoi ça me différencie de lui ?”, avait-elle encore ajouté.