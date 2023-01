Bipasha Basu fête son anniversaire avec une adorable vidéo de sa fille Devi; l’appelle le meilleur cadeau de Dieu

Bipasha Basu, qui fête son 44e anniversaire, a partagé une adorable vidéo de sa fille Devi où elle a été vue en train de s’embrasser les pieds en continu et l’a appelée le meilleur cadeau de Dieu après son mari Karan Singh Grover. Bipasha Basu a accueilli sa petite fille il y a quelques mois, brisant tous les stéréotypes selon lesquels une femme ne peut pas tomber enceinte dans la quarantaine est en ce moment dans la phase la plus heureuse de sa vie. Bipasha Basu a partagé le monde de devenir maman après six mois de grossesse et plus tard après l’arrivée de Devi, elle continue de partager avec son fils d’adorables messages d’elle, laissant ses fans curieux de voir le visage de sa fille bien-aimée. Devi est la prunelle des yeux de Bipasha et Karan Singh Grover et leur vie tourne autour d’elle et seulement d’elle.

Regardez l’adorable vidéo de Bipasha Basu embrassant les pieds de sa fille Devi et l’appelant le meilleur cadeau de tous les temps

Alors que Bipasha, qui a eu 44 ans aujourd’hui, a reçu un souhait d’anniversaire spécial de son mari bien-aimé Karan Singh Grover. Il est allé sur son Instagram et a partagé un long et adorable post pour elle.

Bipasha Basu profite de sa vie personnelle et n’a encore signé aucun film ou série Web. Et après avoir embrassé la maternité, l’actrice n’est pas pressée de reprendre le travail. Parlant de retourner au travail après Devi, elle aurait dit pendant sa grossesse qu’elle ne pensait même pas au travail mais seulement à son bébé et qu’elle voulait chérir chaque instant avec elle. Bipasha a même dit qu’elle travaillait depuis son plus jeune âge et qu’en ce moment, elle était également stable financièrement, donc elle ne se remettrait pas au travail de si tôt.