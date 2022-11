Bipasha Basu exhibe sa bosse de bébé adulte et partage un selfie avec Karan Singh Grover

Les acteurs de Bollywood Bipasha Basu et Karan Singh Grover attendent leur premier enfant ensemble. Dimanche, la star de Dhoom 2 a laissé tomber un selfie avec Karan tout en affichant sa bosse de bébé adulte.





Inutile de dire que le couple a l’air adorable dans le selfie. S’adressant à Instagram, l’acteur de Dhoom: 2 a sous-titré le post, “Mon monde”. Bipasha et Karan, le 16 août, ont officiellement annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. S’adressant à Instagram, Bipasha a écrit un message sincère annonçant sa grossesse. “Un nouveau temps, une nouvelle phase, une nouvelle lumière ajoute une autre teinte unique à notre prisme de vie. Nous rendant un peu plus entiers que nous ne l’étions auparavant. Nous avons commencé cette vie individuellement, puis nous nous sommes rencontrés et à partir de là, nous étions 2. Trop d’amour pour seulement deux nous semblait un peu injuste à voir… alors bientôt, nous qui étions autrefois deux deviendrons maintenant trois. Une création manifestée par notre amour, notre bébé nous rejoindra bientôt et ajoutera à notre joie ,” elle a écrit.





Parallèlement à la note, elle a partagé quelques images de sa séance de maternité avec son mari. Bipasha et Karan se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de Bhushan Patel “Alone” en 2015, qui a marqué leur première collaboration à l’écran et ils se sont mariés après un an de relation en avril 2016.

Plus tôt, Bipasha a été repéré à Bandra. La beauté de Bong était élégante en robe longue orange. L’actrice de Raaz a même posé avec son petit fan et les médias. Cependant, elle a fait son apparition en portant des talons hauts, et c’est là que les internautes ont perdu leur sang-froid.

Dès que la vidéo des utilisateurs aux yeux d’aigle a fait surface, ils ont souligné les longs talons de Basu et l’ont critiquée pour cela. Un utilisateur a écrit : “Ouais, log pragnancy mai bhi hill kese carry krlete hai.” Le deuxième utilisateur a écrit : “Pourquoi elle utilise des collines à cette époque.” Le troisième utilisateur a déclaré : “Kamse kam la grossesse mein aux talons pehnana éviter karo.” Un internaute a écrit : “Les talons ? Pendant la grossesse, il faut les éviter.” Un autre internaute a écrit : “La grossesse me talonne nhi phnte mam.” L’un des internautes a écrit : “Inka doctor aur humara doctor ke education alag hoti ha kya hum logo ma shuru sa he heel ban ho jate ha.” (Avec les entrées de l’ANI)