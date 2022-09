Bipasha Basu et son mari Karan Singh Grover organiseront une cérémonie intime de baby shower ; l’invitation lit “Un petit singe est en route”

L’actrice de Bollywood Bipasha Basu et Karan Singh Grover sont tous prêts à accueillir bientôt leur premier enfant. Alors que la date d’accouchement de Bipasha approche, l’actrice est prête à embrasser bientôt la maternité. Selon certaines informations, Bipasha organisera une baby shower intime avec sa famille et ses amis proches qui assisteront à la cérémonie.

Selon un rapport paru dans ETimes, une amie proche de Bipasha organise la cérémonie qui sera honorée par ses amis et les membres de sa famille. L’invitation à l’affaire privée est devenue virale sur les réseaux sociaux et a surpris tout le monde. Le slogan de l’invitation à la baby shower de Bipasha était “Un petit singe est en route”. Parler du thème de la baby shower serait “Ladies – Pink and Peaches; Gents – Lavender and Blues”. De plus, l’invitation mentionnait également les précautions nécessaires pour COVID-19 car ils voulaient assurer la sécurité de la baby shower pour la maman et le bébé. Bipasha et Karan ont toujours été sur le Nouvelles du divertissement.

Bipasha a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux et a choqué ses fans avec ses adorables photos où elle a été vue en train d’afficher sa bosse de bébé.