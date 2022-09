Bipasha Basu et Karan Singh Grover rayonnent de joie lors de leur baby shower [Watch Video]

Bash de douche de bébé Bipasha : Bollywood Bong Bipasha Basu et le beau gosse Karan Singh Grover sont tous prêts à donner naissance à leur premier enfant. La date d’accouchement de Bipasha approche. Bipasha Basu et son mari Karan planifient la baby shower avec leur famille et leurs amis proches, qui aura lieu aujourd’hui, le 23 septembre. Bipasha Basu était vêtue de toutes les robes rose bébé lorsqu’elle est arrivée avec Karan. Karan Singh Grover portait un costume de peinture bleue, et les deux avaient l’air fantastiques ensemble. Bipasha Basu a l’air si adorable dans sa tenue complète. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.