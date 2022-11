Bipasha Basu et Karan Singh Grover partagent le premier aperçu de leur petite fille, nommez-la Devi Basu Singh Grover

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont eu la chance d’avoir une petite fille six ans après leur mariage le samedi 12 novembre. Le couple a partagé le tout premier aperçu de leur fille nouveau-née, ses petits pieds mignons alors qu’ils annonçaient l’arrivée de leur enfant sur leur Compte Instagram.

Bipasha et Karan ont également révélé qu’ils avaient nommé leur fille Devi Basu Singh Grover alors qu’ils partageaient une note qui disait : “La manifestation physique de notre amour et des bénédictions de Ma est ici maintenant et elle est divine”. Les acteurs ont simplement sous-titré leur message comme “Béni”, ajoutant les mains jointes, le trishul et les émoticônes du mauvais œil.





Dia Mirza s’est rendue dans la section des commentaires et a félicité le couple en écrivant : “Bienvenue dans ce monde petit. Aime l’amour et toujours plus d’amour ! J’ai hâte de te rencontrer. Toutes nos bénédictions”. Le célèbre coiffeur Aalim Hakim a également écrit : “Beaucoup de félicitations à vous deux, beau couple @bipashabasu @iamksgofficial. Bienvenue dans l’ange du monde”.

“Meilleure meilleure meilleure nouvelle de tous les temps !! Tellement ravie pour vous les gars !!!!! Que Dieu bénisse votre petit ange”, a écrit Sophie Choudry. La sœur de Shilpa Shetty, Shamita Shetty, qui a été vue le plus récemment dans Bigg Boss 15 et Bigg Boss OTT, a également écrit “Félicitations” dans la section des commentaires et a ajouté trois émojis au cœur rouge.

Pour les non-initiés, Bipasha et Karan se sont rencontrés sur les tournages du film d’horreur Seul, qui est un remake officiel du film d’horreur thaïlandais de 2007 du même nom, et sont tombés amoureux en 2014. Le couple s’est marié en avril. 30, 2016. En août de cette année, le couple a annoncé sa grossesse en partageant d’adorables photos sur les réseaux sociaux.