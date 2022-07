Bipasha Basu et Karan Singh Grover bientôt parents ? Voici ce que nous savons

Le couple puissant de Bollywood Bipasha Basu et Karan Singh Grover est l’un des couples dont on parle le plus dans l’industrie. Les deux ont toujours réussi à donner des objectifs d’amour majeurs avec leurs photos PDA chaudes et grésillantes. Certains rapports suggèrent que Bipasha et Karan sont tous prêts à embrasser bientôt la parentalité. Le couple éperdument amoureux s’est rencontré sur les tournages du film Seul en 2015 et est tombé amoureux l’un de l’autre. Bipasha et Karan ont marché dans l’allée en avril 2016.

Selon un rapport de Pinkvilla, Bipasha et Karan sont prêts à accueillir bientôt leur premier enfant. Les deux feront bientôt l’annonce officielle. Les tourtereaux sont maintenant mariés depuis 6 ans et sont tous prêts à embrasser une nouvelle phase de leurs amours. Les rapports suggèrent que Bipasha et Karan sont dans un espace très heureux et sont ravis d’accueillir bientôt leur premier bébé. Plus de détails à ce sujet ne sont pas encore disponibles. Bipasha Basu et Karan Singh Grover sont à la mode nouvelles de divertissement aujourd’hui.

Karan a écrit une note sincère à l’occasion de leur 6e anniversaire de mariage et a partagé une vidéo avec des moments spéciaux de leur mariage. Il a légendé le message comme suit: “Merci d’être à moi et de faire de moi la personne la plus chanceuse, la plus joyeuse et la plus aimée du monde entier!” @bipashabasu Je dors toutes les nuits en pensant que je ne peux plus t’aimer et puis je me réveille chaque matin en sentant à quel point j’étais stupide la nuit dernière parce que je t’aime vraiment beaucoup plus maintenant ! C’est un cercle vicieux ! Joyeux 6e anniversaire mon amour ! #happy6thmonkeyversary #monkeylove.’

Sur le front du travail, Karan a été vu pour la dernière fois dans Qubool Hai 2.0, tandis que Bipasha a été vu dans Dangerous. Voici souhaitant les parents d’être chaleureuses félicitations!