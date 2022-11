Bipasha Basu et Karan Singh Grover accueillent une petite fille à la maison [Reports]

Bipasha Basu et Karan Singh Grover sont devenus parents d’une petite fille. C’est ce qui est rapporté dans les médias. Le couple n’a pas encore fait d’annonce sur les réseaux sociaux. On disait que Bipasha Basu devait accoucher en décembre ou au début de l’année prochaine. Le petit serait arrivé plus tôt que prévu. Alors que tout le monde a rapporté la nouvelle, il n’y a jusqu’à présent aucune confirmation de personne.