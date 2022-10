Bipasha Basu, enceinte, parle des défis auxquels elle est confrontée ; stylos, ‘Le repos au lit n’est pas amusant quand…’

Seul actrice Bipasha Basu et mon mari Karan Singh Grover vont bientôt embrasser la parentalité. L’actrice est prête à apparaître de sitôt et à accueillir son enfant dans ce monde. Mais celui qui a dit que la grossesse était facile devrait parler à l’actrice à qui on a conseillé de rester au lit. L’actrice a profité de ses histoires Insta pour tout révéler sur sa lutte contre la grossesse. Dans une note, elle a mentionné comment elle reste calme et calme pendant qu’elle est sur le lit en se reposant tout le temps comme conseillé.

Bipasha Basu parle de l’actualité de sa grossesse

Dans la note, elle écrit que le repos au lit n’est pas du tout surtout quand il y a tant de choses à faire. Mais elle chante la chanson “Just Chill…Just Chill” pour rester calme. La note disait: “L’alitement n’est pas amusant quand vous avez tant de travail à faire avant l’arrivée de bébé.”

Découvrez ci-dessous la photo de Bipasha Basu qui est devenue virale dans l’actualité du divertissement :

Plus tôt, dans une interview avec Harper’s Bazaar, Bipasha Basu s’était ouverte sur les quelques mois sévères et intenses de sa grossesse. Elle avait révélé qu’elle avait perdu beaucoup de poids parce qu’elle ne pouvait presque rien manger. Elle avait l’habitude de tomber malade toute la journée et soit elle était au lit, soit aux toilettes. Un autre défi pour elle était de ne pas faire d’exercice. Elle a été citée en disant: “En fait, j’ai dû consciemment arrêter de m’entraîner et de m’entraîner, ce qui était plus difficile pour moi que je ne le pensais car j’ai dû apprendre à simplement m’allonger, me détendre et lever les pieds au lieu d’être la personne hyperactive et en contrôle que j’ai toujours été.”

C’est par le biais d’une publication sur les réseaux sociaux que Bipasha Basu et Karan Singh Grover avaient annoncé leur grossesse. Les fans ne peuvent pas attendre la bonne nouvelle.