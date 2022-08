Bipasha Basu, enceinte, cache sa bosse de bébé dans une robe ballon jaune lors d’une réunion de famille

Le couple puissant de Bollywood, Bipasha Basu et Karan Singh Grover, attendrait son premier enfant et serait prêt à devenir parent. Cette nouvelle a attiré beaucoup d’attention et les internautes attendent avec impatience que le couple fasse une annonce officielle sur les réseaux sociaux. Récemment, Bipasha et Karan ont assisté à une réunion de famille et ont passé un moment de gala ensemble. Les photos et les vidéos de la fête sont devenues virales sur Internet et les fans ont repéré le baby bump de Bipasha. C’était l’anniversaire de la fille de la sœur de Bipasha, Soni Basu. Bipasha a partagé ses photos après que les informations sur sa grossesse soient devenues virales.

Dans l’un des clichés, Bipasha a été vue en train de poser avec la fille d’anniversaire, tandis que sur l’autre photo, elle a posé avec ses sœurs Soni et Vijayeta Basu, et sa mère Mamta Basu. Elle a sous-titré le message comme “Basu babes”. Karan Singh Grover a également partagé une série de photos et a donné un aperçu de leur temps en famille.

Regardez les photos –

Plusieurs pages de fans de Bipasha ont partagé les sèves et ont écrit, “cachant intelligemment son baby bump”. Tandis que l’un d’eux écrivait : “Félicitations et que Dieu vous bénisse”, un autre disait : “Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement attendre qu’ils annoncent !”. Les internautes ont essayé de repérer son baby bump.

Bipasha et Karan se sont mariés en 2016 et sont sur un nuage ces jours-ci. Eh bien, les deux annonceront leur grossesse un jour.