Bipasha Basu embrasse la maternité dans une nouvelle vidéo, semble méconnaissable avec son éclat de grossesse

Bipasha Basu est l’une des actrices les plus sexy des années 2000 et elle est toujours considérée comme une bombe Bong par ses fans dévoués. Actuellement, l’actrice a l’air beaucoup plus jolie qu’avant, et la raison en est son éclat de grossesse.

Dimanche, Bipasha a publié une vidéo sur son Instagram. Dans la vidéo, un Bipasha décontracté montre fièrement son baby bump. Elle exprime même ses sautes d’humeur. Bipasha aime les petits coups de pied en elle-même. Elle a l’air mignonne, adorable et adorable à la fois. La star de No Entry a posté la vidéo avec la légende : “#mamatobe #loveyourself #loveyourbody #graceful #blessed.”

Dès que Basu a sorti la vidéo, plusieurs de ses followers et ses collègues ont versé de l’amour dans sa section de commentaires. Candice Pinto a écrit : “beau Bips”. Arti Singh a écrit: “Babyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy à venir JAI MATA dI.” Diandra Soares a écrit: “Je ne peux pas m’en remettre, bipsy Mashallah.” Un fan a écrit : “tu es la plus belle des femmes”. Un autre fan a écrit : “Félicitations et que Dieu vous bénisse tous les deux”

Le 16 août, Bipasha Basu a annoncé sa grossesse avec son mari Karan Singh Grover et a pris d’assaut Internet avec la nouvelle. L’actrice de Raaz a affiché sa bosse de bébé avec KSG et a écrit une longue note sur leur Instagram.

Le duo a partagé une note prolongée avec les nouvelles. Le couple a écrit : “Une nouvelle époque, une nouvelle phase, une nouvelle lumière ajoute une autre teinte unique à notre prisme de vie. Nous rendant un peu plus entiers que nous ne l’étions auparavant. Nous avons commencé cette vie individuellement, puis nous nous sommes rencontrés et à partir de là, nous étions deux. Trop d’amour pour seulement deux, nous semblait un peu injuste à voir… si bientôt, nous qui étions deux autrefois deviendrons trois. Une création manifestée par notre amour, notre bébé nous rejoindra bientôt et ajoutera à notre plus grande joie.” Le duo s’est marié le 30 avril 2016.