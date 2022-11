Bipasha Basu affiche sa bosse de bébé dans une robe métallique audacieuse; la séance photo vous rappellera la séance de maternité de Rihanna

Bipasha Basu donne des vibrations majeures à Rihanna dans sa dernière séance photo de grossesse. L’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé sa séance photo la plus audacieuse pendant la grossesse et a parlé de s’embrasser et de faire ce qui vous rend heureuse. Bipasha Basu rayonne alors qu’elle affiche sa bosse de bébé au troisième trimestre. N’est-elle pas juste magnifique ? Bipasha a annoncé sa grossesse il y a quelques mois avec ses fans et ses proches. L’actrice doit accoucher de sitôt et ne peut manifestement pas son enthousiasme à l’idée de tenir son bébé bien-aimé dans ses bras. Pendant ce temps, elle profite de la phase de grossesse et c’est la plus belle phase pour toutes les femmes qui souhaitent devenir mère un jour.

Bipasha Basu a été extrêmement active sur les réseaux sociaux et continue de partager des photos de sa grossesse et de ses envies. Alors que ses fans sont heureux pour elle et attendent avec impatience l’arrivée du bébé. Bipasha, dans l’une de ses interactions, avait déclaré qu’elle désirait avoir une petite fille et avait le sentiment que c’était une “elle”. L’actrice est en congé sabbatique depuis son mariage et se concentre actuellement uniquement sur sa vie personnelle et est pressée de reprendre le travail.

Bipasha Basu est l’une des divas les plus glamour de la ville de Tinsel et elle explique comment la grossesse peut aussi être glamour. Eh bien, ce ne sera pas une erreur de l’appeler notre propre Rihanna. Bipasha s’est mariée avec l’amour de sa vie Karan Singh Grover et après six ans de leur mariage, le couple a décidé de devenir parents. Bipasha a également donné l’exemple qu’il n’y a pas de limite d’âge pour devenir mère.