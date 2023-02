Bipasha Basu a honte de la graisse alors qu’elle sort pour un dîner avec son mari Karan Singh Grover le jour de la Saint-Valentin

Nous vous sentons; n’est-ce pas? Bipasha Basu est sortie après une longue période avec son mari Karan Singh Grover pour passer un peu de moi avec lui à l’occasion spéciale de la Saint-Valentin. Bipasha, qui a eu une petite fille il y a quelques mois, avait l’air adorablement mignonne avec ces joues potelées et vous ne pouvez tout simplement pas manquer la lueur de maman sur son visage. Bipasha a été vue en train de parler amicalement avec tous les photographes et a même avoué être maman coupable alors qu’elle laissait sa fille à la maison pour un dîner. Alors que les fans de Bipasha étaient impressionnés par elle, elle a été honteuse par les internautes qui l’ont traitée de noms désagréables.

Beaucoup ont même qualifié Bipasha de fausse pour avoir montré son amour et son affection supplémentaires devant les caméras. Eh bien, comme on dit, vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux à chaque fois. D’autres actrices comme Sonam Kapoor ou Alia Bhatt ou Kareena Kapoor Khan font l’objet de critiques massives pour avoir laissé leurs enfants à la maison et se remettre au travail et tandis que Bipasha qui a choisi de rester à la maison quelques fois de plus est également trollé. Les actrices de Bollywood sont véritablement scrutées à chaque étape par l’œil du public, mais tout ce qu’elles peuvent faire n’est pas d’être grossies par leurs jugements et de faire ce qui les rend heureuses et tout le monde le fait.

Regardez la vidéo de Bipasha Basu qui a honte de sa graisse alors qu’elle sort à un dîner avec son mari Karan Singh Grover sans sa fille Devi Basu Grover.

En parlant de Bipasha, elle n’est pas pressée de se remettre au cinéma mais elle la fane. Même dans ce post, vous pouvez voir comment ses fans veulent qu’elle le revoie dans les films. Bipasha sera bientôt de retour en action, mais pour l’instant, elle profite de la meilleure phase de sa vie.