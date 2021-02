La vie et la carrière de Robbie Williams seraient immortalisées dans le film avec le réalisateur de la comédie musicale à succès The Greatest Showman affirmant qu’elle était déjà en préparation.

Le film, intitulé Better Man, sera une histoire fantastique de passage à l’âge adulte qui trace la montée de l’ancien chanteur de Take That, selon le journal américain Deadline.

Le réalisateur Michael Gracey a déclaré que le film explorerait les « démons » de Robbie avec le chanteur parlant pendant de nombreuses heures avec le réalisateur.

Les chansons à succès de Robbie figureront dans le film, selon Deadline, mais on ne sait pas comment le joueur de 47 ans sera représenté à l’écran.

Gracey a déclaré à la sortie: « En ce qui concerne la façon dont nous représentons Robbie dans le film, c'est top secret. Je veux le faire d'une manière vraiment originale. »







Il a poursuivi: « Je me souviens être allé au cinéma enfant et il y a eu des films qui m’ont époustouflé et qui m’ont fait dire alors que j’étais assis là au cinéma: » Je n’ai jamais vu ça auparavant « . Je veux juste que le public ait ce sentiment. «

L’Australienne Gracey, mieux connue pour avoir réalisé la comédie musicale à succès 2017 The Greatest Showman, a ajouté: «Tout ce que je peux dire, c’est que l’approche est top secrète, mais le but est de générer ce sentiment que je viens de décrire.

« C’est cette histoire fantastique, et je veux la représenter dans sa dure réalité jusqu’à ces moments de pure fantaisie. »

Robbie est né à Stoke-on-Trent et est devenu une célébrité mondiale dans le cadre de Take That. Après avoir quitté le groupe en 1995, il s’est forgé une carrière solo extrêmement réussie.

Il a eu d’énormes succès au cours de sa carrière, notamment Angels, Come Undone et Supreme.

Robbie a été ouvert sur ses problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie et Gracey a déclaré que le biopic se concentrera sur le fait que le chanteur est un «homme du monde».

« Contrairement à certaines personnes qui sont nées des prodiges ou des génies musicaux et vous suivez le récit du monde en rattrapant leur éclat, ce n’est pas cette histoire », a déclaré Gracey.

«Robbie est cet Everyman, qui a juste rêvé grand et a suivi ces rêves et ils l’ont emmené dans un endroit incroyable.

« Pour cette raison, c’est une histoire incroyablement racontable. Il n’est pas le meilleur chanteur ou danseur, et pourtant, il a réussi à vendre 80 millions de disques dans le monde. »

Gracey a ajouté: « Vous pouvez vous rapporter au gars qui ne se considère pas comme ayant un talent extraordinaire, même si bien sûr, il le fait.

«Ce qu’il avait, c’est la volonté, la vision et la confiance de dire, je vais poursuivre mon rêve.

« Pour nous en tant que public, c’est une fenêtre sur le monde, de ce qui se passe si nous y sommes allés et avons poursuivi ce rêve impossible que tant d’entre nous ont mis de côté. »

