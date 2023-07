Biopic de Meena Kumari : Kriti Sanon, le film de Manish Malhotra laisse Tajdar Amrohi furieux ; les qualifie de « Dacoits », prévient une action en justice

Il y avait une immense excitation alors que des informations circulaient selon lesquelles Kriti Sanon pourrait jouer le rôle de Meena Kumari dans son biopic. Le créateur de mode Manish Malhotra est censé devenir réalisateur avec le film. Mais il semble que l’entreprise ait déjà rencontré des problèmes. La vie de Meena Kumari a été aussi tragique qu’inspirante. L’une des femmes les plus magnifiques de l’industrie cinématographique hindi, on se souvient encore d’elle pour des films comme Pakeezah, Baiju Bawra, Sahib Biwi Aur Ghulam et d’autres. Maintenant, Tajdar Amrohi, fils du défunt magnat du cinéma Kamal Amrohi et beau-fils de l’actrice, menace de poursuites judiciaires contre Kriti Sanon et Manish Malhotra.

TAJDAR AMROHI LIVID À KRITI SANON, MANISH MALHOTRA

Tajdar Amrohi a parlé à Koimoi où il a critiqué l’actrice et créatrice de mode. Les qualifiant d ‘«industriels en faillite et de voleurs», il a déclaré qu’ils avaient «fait irruption dans son domaine» sans même une conversation. Il a été cité comme disant: « Ce ne sont pas seulement des voleurs mais aussi des DACOITS. » Tajdar Amrohi dit que personne n’a le droit de faire un film sur ses parents, sans son approbation. Il a dit qu’ils devraient faire un film sur leurs propres parents s’ils étaient si impatients. Tajdar Amrohi a déclaré: « Je suis sûr qu’ils ne le feront pas, car ils n’étaient personne. De toute façon, ce qu’ils feront serait basé sur tous les mensonges. »

LA RAISON DE SA DÉSAPPROBATION

Tajdar Amrohi a déclaré qu’il était la meilleure personne pour raconter l’histoire du mariage de ses parents. Kamal Amrohi est décédé en 1993 à Bombay. Il s’était marié quatre fois. Mais ses enfants sont nés de sa seconde épouse, Syeda. Tajdar Amrohi a déclaré que ses parents sont immortels dans l’esprit et le cœur des gens. Il a été cité comme disant: « Je dirais que les meilleurs films les plus réussis de Choti Ammi sont venus après son mariage avec Baba. Avant le mariage, elle a travaillé dans la mythologie. C’est l’avènement de Kamal Amrohi dans sa vie qui a marqué la meilleure phase de sa carrière. » Comme nous le savons, ils ont eu un mariage secret. Tajdar a déclaré que ce n’était pas Kamal Amrohi qui avait emmené Meena Kumari de chez elle pour le mariage, mais que c’était Choti Ammi qui était venu chez lui. Les deux sont apparemment tombés amoureux sans rencontres clandestines, ce qui était la norme à l’époque. Il a été cité comme disant: « Pas mes parents. Leur amour s’est épanoui au téléphone. Sa voix était si magnétique qu’elle est tombée amoureuse de lui. »

Tajdar Amrohi a déclaré qu’il prévoyait d’intenter une action en justice contre le producteur Kriti Sanon et Manish Malhotra. Il attend l’avis de son avocat. Il semble que sa sœur Rukhsar soutienne également la décision.