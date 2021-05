BioNTech va produire des vaccins ARNm à Singapour, nouveau siège régional

SINGAPOUR – BioNTech a annoncé lundi qu’elle installerait son siège social en Asie du Sud-Est à Singapour et construirait une usine de fabrication dans la ville-État pour produire ses vaccins à ARN messager et d’autres médicaments pour traiter les maladies infectieuses et le cancer.

Le nouveau site serait en mesure de produire des centaines de millions de doses de vaccins à base d’ARNm chaque année, selon le vaccin spécifique. L’installation pourrait être opérationnelle dès 2023, le a déclaré une société de biotechnologie. Cela permettrait à l’entreprise d’augmenter sa production pour l’Asie du Sud-Est afin de faire face aux futures menaces de pandémie.

BioNTech a co-développé un vaccin contre Covid-19 avec le fabricant américain Pfizer en utilisant la technologie de l’ARNm qui utilise du matériel génétique pour provoquer une réponse immunitaire contre le virus.

L’expansion de BioNTech est soutenue par le Singapore Economic Development Board – une agence gouvernementale relevant du ministère du Commerce. L’entreprise devrait créer jusqu’à 80 emplois supplémentaires dans le pays.

« Avoir plusieurs nœuds dans notre réseau de production est une étape stratégique importante dans la construction de notre empreinte et de nos capacités mondiales », a déclaré Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech, dans un communiqué.

«Avec cette installation de production d’ARNm prévue, nous augmenterons la capacité globale de notre réseau et élargirons notre capacité à fabriquer et à fournir nos vaccins et thérapies ARNm à des personnes du monde entier.

L’année dernière, la société basée à Mayence, en Allemagne, a installé son siège social américain à Cambridge, dans le Massachusetts.

Les États-Unis ont distribué 170 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech sous autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration. Les entreprises ont entamé le processus de demande d’approbation complète pour leur utilisation chez les personnes de 16 ans et plus aux États-Unis.

Deux injections sont nécessaires, à 21 jours d’intervalle, et le vaccin est efficace à 95% pour prévenir la maladie Covid-19 confirmée en laboratoire chez les personnes sans preuve d’infection antérieure, le Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré.

Depuis le début de la vaccination contre Covid-19, les pays se sont efforcés d’obtenir un accès à suffisamment de vaccins pour vacciner leur population. Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les pays riches avaient reçu la grande majorité des injections de Covid-19, tandis que les pays pauvres en avaient obtenu moins de 1%.