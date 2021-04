BioNTech s’attend à ce que les données sur les vaccins Covid sur les enfants âgés de 5 à 11 ans dès la fin de l’été

Les données sur l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans pourraient être disponibles dès la fin de cet été, a déclaré le scientifique qui a aidé à développer le vaccin à CNBC.

Si les essais cliniques se déroulent bien et que la Food and Drug Administration l’approuve, les jeunes enfants pourraient se faire vacciner d’ici la fin de l’année, a déclaré le Dr Ozlem Tureci, cofondateur et médecin-chef de BioNTech, à CNBC jeudi soir.

«Nous attendons les données à la fin de l’été ou de l’automne de cette année. Nous les déposerons ensuite auprès des régulateurs et, en fonction de la rapidité avec laquelle ils réagissent, d’ici la fin de l’année, nous pourrions obtenir l’autorisation de vacciner également les jeunes enfants, » elle a dit.

Fin mars, Pfizer et BioNTech ont commencé un essai clinique testant leur vaccin sur des enfants en bonne santé âgés de 6 mois à 11 ans, une étape cruciale pour obtenir l’autorisation réglementaire fédérale pour commencer à vacciner les jeunes enfants et à contrôler la pandémie.

Pour la première phase de l’essai, les entreprises identifieront le niveau de dosage préféré pour trois groupes d’âge – entre 6 mois et 2 ans, 2 et 5 ans, et de 5 à 11 ans. Les doses seront évaluées chez les enfants de 5 à l’âge de 5 ans. 11 d’abord avant que les chercheurs ne passent aux autres groupes d’âge, ont-ils déclaré.

Parce que les entreprises évaluent d’abord le groupe d’âge plus âgé, il est possible que des données sur les enfants de moins de 5 ans viennent « un peu plus tard », a déclaré Tureci à CNBC.

Le vaccin à deux doses est déjà autorisé chez les personnes de 16 ans et plus. Plus tôt ce mois-ci, Pfizer et BioNTech ont demandé à la FDA d’autoriser l’administration de leur vaccin Covid-19 aux enfants âgés de 12 à 15 ans en cas d’urgence.

Les entreprises ont déclaré à la fin du mois de mars que le vaccin s’était avéré efficace à 100% dans un essai portant sur plus de 2000 adolescents. Ils ont également déclaré que le vaccin avait suscité une réponse anticorps « robuste » chez les enfants, dépassant celles d’un essai antérieur sur des adolescents plus âgés et de jeunes adultes. Les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés chez les adultes, ont-ils ajouté.

La vaccination des enfants est considérée comme essentielle pour mettre fin à la pandémie. Il est peu probable que le pays parvienne à l’immunité collective – quand suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique – jusqu’à ce que les enfants puissent se faire vacciner, selon les responsables de la santé et les experts.

Les enfants représentent environ 20% de la population totale des États-Unis, selon les données du gouvernement. Entre 70% et 85% de la population américaine doit être vaccinée contre Covid pour obtenir l’immunité collective, disent les experts, et certains adultes peuvent refuser de se faire vacciner.

En plus de tester le vaccin chez de jeunes enfants, Pfizer et BioNTech testent si une troisième dose du vaccin fournirait une meilleure réponse immunitaire contre de nouvelles variantes du virus.

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré jeudi à CNBC qu’il était « confiant » que le vaccin était efficace contre B.1.617, une variante de coronavirus très contagieuse identifiée pour la première fois en Inde.

Pourtant, a-t-il dit, les gens auront probablement besoin d’un troisième vaccin de son vaccin à deux doses car l’immunité contre le virus diminue. Les chercheurs constatent une baisse des réponses des anticorps contre le virus après huit mois, a-t-il ajouté.

« Si nous fournissons un coup de pouce, nous pourrions vraiment amplifier la réponse des anticorps même au-dessus des niveaux que nous avions au début et cela pourrait nous donner un réel confort pour la protection pendant au moins 12 mois, peut-être 18 mois », a-t-il déclaré à CNBC. « Et c’est vraiment important à une époque où toutes les variantes arrivent. »

Sahin a également déclaré qu’il s’attend à ce que la demande pour le vaccin continue d’augmenter, ajoutant que la société portait la capacité de fabrication du vaccin à 3 milliards de doses d’ici la fin de 2021. En décembre, Sahin s’attend à ce que l’objectif de fabrication de la société atteigne 400 millions. doses par mois.