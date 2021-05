BioNTech / Pfizer va demander l’approbation du nouveau vaccin Covid-19 qui dure jusqu’à 6 mois à la température du réfrigérateur

Lors d’une diffusion Web organisée par le Financial Times mardi, le PDG et cofondateur de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que la nouvelle version de leur très recherché vaccin Covid-19 pourrait être stockée à une température comprise entre deux et huit degrés Celsius pendant une période allant jusqu’à à six mois.

«Notre première formulation a dû être stockée et expédiée à -80 degrés. Nous avons maintenant une formulation, qui n’est pas encore approuvée … qui peut être stockée entre deux et huit degrés ». Sahin a dit à ceux qui regardaient.

« Nous atteindrons très probablement six mois de stabilité entre deux et huit degrés », a-t-il déclaré, ajoutant que les paquets de données étaient en cours de préparation pour être envoyés aux régulateurs.

Alors que le jab BioNTech / Pfizer actuel a été largement utilisé et est très demandé, l’exigence de stocker le tir à des températures extrêmement froides signifie qu’il a peu d’utilité dans les pays ou régions sans réseau de telles capacités de stockage.

Lors de la même vidéoconférence, Sahin a déclaré que BioNTech et Pfizer avaient été en mesure d’augmenter encore la capacité de production de leur vaccin Covid-19, augmentant l’offre à environ trois milliards de doses en 2021.

