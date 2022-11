BioNTech, Meta, Apple, Expulser et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

BioNTech (BNTX) – Les actions du fabricant de médicaments ont chuté de 3,4 % en pré-commercialisation malgré la publication de bénéfices et de revenus trimestriels meilleurs que prévu. Les résultats étaient en forte baisse par rapport à il y a un an, avec des bénéfices et des revenus en baisse de plus de 40 % par rapport au troisième trimestre de 2021.

Berkshire Hathaway (BRK.b) – Berkshire Hathaway a gagné 1,5% dans les échanges avant commercialisation après que la société de Warren Buffett a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, avec des revenus dépassant également les prévisions de Street. Berkshire a cependant enregistré une perte globale, car la chute du marché boursier a rongé la valeur de son portefeuille d’investissement.

Métaplates-formes (META) – Meta a ajouté 2,6% en précommercialisation après que le Wall Street Journal a rapporté que la société mère de Facebook se préparait à annoncer des licenciements à grande échelle cette semaine.

Pomme (AAPL) – Les actions d’Apple ont chuté de 1,8 % en précommercialisation après avoir déclaré que les restrictions de Covid-19 entravaient la production d’iPhone à l’usine Foxconn en Chine. Cette usine est le plus grand site de production d’iPhone au monde.

Or Yamana (AUY) – Yamana Gold a perdu 2,7 % en précommercialisation après Champs d’or (GFI) a déclaré qu’il ne modifierait pas les termes de son accord de rachat avec Yamana. Mines Agnico Eagle (AEM) et Argent panaméricain (PAAS) a soumis une offre concurrente vendredi, mais Gold Fields maintient que son offre est supérieure.

Expulsion (OUST) – Le fabricant de capteurs lidar s’associera à son rival Vélodyne (VLDR) dans le cadre d’une fusion entre égaux, les actionnaires d’Ouster et de Velodyne détenant chacun 50 % de la société combinée. Ouster a bondi de 5,1 % dans l’action de précommercialisation tandis que Velodyne a rebondi de 5,6 %.

Ryanair (RYAAY) – L’action de la compagnie aérienne a gagné 6,2% dans les échanges avant commercialisation après avoir enregistré le bénéfice le plus important jamais enregistré pour le premier semestre de l’année.

DoorDash (DASH) – Les actions du service de livraison ont été mises à niveau pour “surperformer” de “performer” chez Oppenheimer, ce qui indique, entre autres facteurs, une amélioration des marges dans les restaurants américains. DoorDash a gagné 2,7% dans les échanges avant commercialisation.

Okta (OKTA) – Le fabricant de logiciels de gestion d’identité a bondi de 3,9 % sur le pré-marché après que Guggenheim a mis à niveau le stock pour “acheter” de “neutre”. Il a qualifié la valorisation actuelle de l’action de “trop ​​convaincante pour être ignorée”.