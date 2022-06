BioNTech et Pfizer vont commencer à tester un vaccin universel contre les coronavirus

L’allemand BioNTech, partenaire de Pfizer dans les vaccins COVID-19, a déclaré que les deux sociétés commenceraient des tests sur l’homme de vaccins de nouvelle génération qui protègent contre une grande variété de coronavirus au cours du second semestre.

Leur travail expérimental sur des injections qui vont au-delà de l’approche actuelle comprend des injections améliorant les lymphocytes T, conçues pour protéger principalement contre les maladies graves si le virus devient plus dangereux, et des injections pan-coronavirus qui protègent contre la famille plus large des virus et ses mutations.

Dans des diapositives de présentation publiées sur le site Web de BioNTech pour sa journée des investisseurs, la société de biotechnologie allemande a déclaré que son objectif était de “fournir une protection durable contre les variantes”.

Les deux partenaires, fabricants du vaccin COVID-19 le plus utilisé dans le monde occidental, discutent actuellement avec les régulateurs de versions améliorées de leur vaccin établi pour mieux se protéger contre la variante Omicron et ses sous-lignées.

La mutation persistante du virus en de nouvelles variantes qui échappent plus facilement à la protection vaccinale, ainsi que la diminution de la mémoire immunitaire humaine, ont rendu plus urgente la recherche par les entreprises, les gouvernements et les organismes de santé d’outils de protection plus fiables.

Dans le cadre d’un effort pour stimuler davantage son activité de maladies infectieuses, BioNTech a déclaré qu’il travaillait de manière indépendante sur des antibiotiques de précision qui tuent les superbactéries qui sont devenues résistantes aux anti-infectieux actuellement disponibles.

BioNTech, qui n’a pas précisé quand les essais pourraient commencer, s’appuie sur la technologie de PhagoMed, qu’elle a acquise en octobre dernier.

Le développeur d’antibiotiques basé à Vienne a travaillé sur des enzymes, fabriquées par des virus tueurs de bactéries, qui traversent la paroi cellulaire bactérienne.

Les infections résistantes aux médicaments sont en augmentation, entraînées par la surconsommation d’antibiotiques et les fuites dans l’environnement lors de la production d’antibiotiques.

Les chercheurs en santé publique évaluent à près de 70 000 le nombre combiné de personnes qui meurent chaque année d’infections résistantes aux antibiotiques aux États-Unis et dans l’Union européenne.



