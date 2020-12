FRANCFORT, 17 décembre (Reuters) – Le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech a été administré à 140000 personnes en Grande-Bretagne, et les commentaires sur les effets secondaires et la tolérabilité ont été rassurants, a déclaré jeudi le médecin-chef de BioNTech.

La Grande-Bretagne a été la première à approuver le tir pour une utilisation d’urgence le 3 décembre, suivie du Canada et de la Food and Drug Administration des États-Unis.

« En Grande-Bretagne, 140 000 personnes ont été vaccinées à ce jour et les données de tolérabilité sont exactement comme nous l’avons montré dans notre essai clinique », a déclaré le médecin-chef Oezlem Tuereci lors d’un webcast avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Elle a déclaré que les effets secondaires étaient légers à modérés et de courte durée et similaires à ceux généralement observés dans d’autres vaccins couramment utilisés.

Le directeur général de la société allemande de biotechnologie, Ugur Sahin, a déclaré dans l’appel qu’il était convaincu que la vie normale pourrait reprendre d’ici l’hiver prochain. (Reportage de Ludwig Burger; édité par Thomas Seythal)