BioNTech annonce son intention de développer un vaccin à ARNm pour prévenir le paludisme

L’Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et d’autres organisations ont été impliquées dans la première phase de planification du nouveau vaccin, a indiqué la société, et ont offert leur soutien pour identifier et mettre en place l’infrastructure nécessaire.

« La réponse à la pandémie a montré que la science et l’innovation peuvent transformer la vie des gens lorsque toutes les parties prenantes clés travaillent ensemble vers un objectif commun. Nous nous engageons à apporter nos innovations à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré le PDG de BioNTech, le Dr Ugur Sahin. un communiqué de presse.

« Ensemble avec nos partenaires, nous ferons tout ce qu’il faut pour développer un vaccin antipaludique à base d’ARNm sûr et efficace qui préviendra la maladie, réduira la mortalité et assurera une solution durable pour le continent africain et les autres régions touchées par cette maladie », a-t-il déclaré. mentionné.

Le paludisme est une maladie mortelle causée par un parasite. Il y a eu environ 229 millions de cas de paludisme et au moins 409,00 décès en 2019, selon l’Organisation mondiale de la santé. La majorité des cas se trouvaient en Afrique, et les enfants de moins de 5 ans sont le groupe le plus vulnérable touché par la maladie.

Le développement du nouveau vaccin intervient alors que le monde continue de faire face à la pandémie de Covid, qui a commencé à se propager dans le monde au début de 2020 et a depuis tué plus de 4,1 millions de personnes, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Pfizer et BioNTech ont rapidement développé un vaccin à base d’ARNm très efficace pour cibler le virus. Il a été utilisé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, et contribue à réduire le nombre d’infections et de décès.

La technologie de l’ARN messager, ou ARNm, est en cours de développement depuis des années, mais les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna sont la première fois que l’ARNm est autorisé à être utilisé chez l’homme. Le vaccin Covid à base d’ARNm agit en incitant le corps à produire un morceau inoffensif du virus, déclenchant une réponse immunitaire. On dit qu’il est plus facile à produire que les vaccins traditionnels, qui utilisent généralement un virus mort ou affaibli pour produire une réponse immunitaire.

En raison du succès du vaccin ARNm Covid, d’autres fabricants de médicaments cherchent à développer de nouveaux vaccins utilisant cette technologie.

Pfizer, par exemple, a déclaré qu’il développait un vaccin contre la grippe à base d’ARNm. Kathrin Jansen, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, a déclaré à CNBC en mai que la technologie pourrait créer des injections « plus puissantes ».