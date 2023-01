BioNTech annonce qu’il commencera des essais de vaccins contre le cancer au Royaume-Uni à partir de septembre

Un vaccinateur du NHS administre le vaccin de rappel Pfizer-BioNTech Covid-19 à une femme, dans un centre de vaccination à Londres. BioNTech lance un essai à grande échelle de thérapies par ARNm pour traiter le cancer et d’autres maladies au Royaume-Uni

LONDRES — Le gouvernement britannique a annoncé vendredi un partenariat avec une entreprise allemande BioNTech pour tester des vaccins potentiels contre le cancer et d’autres maladies, car les militants ont averti que toute percée doit rester abordable et accessible.

Les patients cancéreux en Angleterre auront un accès rapide à des essais impliquant des thérapies personnalisées par ARNm, y compris des vaccins contre le cancer, qui visent à inciter le système immunitaire à attaquer les cellules nocives.

Ils seront administrés aux patients à un stade précoce et avancé et cibleront à la fois les cellules cancéreuses actives et empêcheront leur retour.

BioNTech mettra en place de nouveaux centres de recherche et développement au Royaume-Uni, avec un laboratoire à Cambridge et un siège à Londres, et visera à fournir 10 000 thérapies aux patients de septembre 2023 jusqu’à la fin de la décennie.

La société a développé l’un des vaccins Covid-19 les plus largement distribués aux côtés d’une société pharmaceutique américaine Pfizer . Son PDG, Ugur Sahin, a déclaré qu’il avait tiré les leçons de la pandémie de coronavirus sur la collaboration entre le British National Health Service, les universitaires, les régulateurs et le secteur privé dans le développement de médicaments qu’il appliquait actuellement.

“Notre objectif est d’accélérer le développement d’immunothérapies et de vaccins en utilisant des technologies que nous étudions depuis plus de 20 ans”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “La collaboration couvrira divers types de cancer et maladies infectieuses affectant collectivement des centaines de millions de personnes dans le monde.”

Peter Johnson, directeur clinique national britannique pour le cancer, a déclaré que la technologie de l’ARNm avait le potentiel de transformer les approches d’un certain nombre de maladies.

Le gouvernement a confirmé à CNBC que l’annonce représentait un investissement privé au Royaume-Uni, mais serait soutenue par une nouvelle plateforme de lancement de vaccins contre le cancer financée par le NHS.