Biomarqueurs actuels et émergents dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), qui englobent la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH), sont des troubles inflammatoires chroniques du tractus gastro-intestinal (GI) qui ont un impact significatif sur la qualité de vie des patients. Avec une incidence d’environ une personne sur 200 dans les pays développés et une tendance à la hausse dans les pays en développement et les pays nouvellement industrialisés, les MICI représentent un fardeau considérable pour les systèmes de santé. En raison de la nature non spécifique de leurs manifestations cliniques et de l’absence d’un test diagnostique de référence, la gestion efficace des MICI reste un défi. Par conséquent, il est essentiel de disposer de biomarqueurs fiables et largement disponibles pour surveiller l’activité de la maladie et prédire la réponse au traitement.

Cette revue examine de manière exhaustive le paysage actuel des biomarqueurs utilisés dans la prise en charge des MII. Les auteurs se concentrent à la fois sur les biomarqueurs établis et nouveaux, en mettant l’accent sur leurs utilisations, leurs valeurs seuils et leurs considérations cliniques.

Biomarqueurs établis

Protéine C-réactive (CRP): La CRP est l’un des biomarqueurs les plus utilisés pour surveiller l’activité des MICI en raison de son faible coût, de sa facilité de test et de ses protocoles bien établis. Il s’agit d’un réactif de phase aiguë produit par les hépatocytes en réponse aux cytokines pro-inflammatoires. Cependant, sa valeur diagnostique est limitée par un manque de spécificité, car des élévations peuvent également être causées par d’autres affections inflammatoires. La CRP est particulièrement utile dans la MC, où elle est corrélée à une activité clinique modérée à sévère et à la preuve d’une maladie active à l’iléocolonoscopie. Dans la RCH, la corrélation est moins claire et des taux normaux de CRP n’excluent pas nécessairement une maladie active. Des directives récentes recommandent de surveiller la CRP en même temps que la calprotectine fécale chez les patients asymptomatiques pour éviter des tests plus invasifs et coûteux.

Vitesse de sédimentation des érythrocytes (VS):La VS est un autre marqueur fréquemment testé de l’inflammation, bien qu’elle manque de spécificité comme la CRP. Elle diffère de la CRP par sa réponse plus lente à l’inflammation et son temps de normalisation plus long. La VS peut être affectée par des facteurs physiologiques tels que la grossesse, l’âge et le sexe, ainsi que par la prise de médicaments, ce qui souligne l’importance d’interpréter les résultats dans leur contexte.

Vitamine D:La carence en vitamine D est fréquente chez les patients atteints de MICI et est associée à un risque accru de récidive de la maladie, d’hospitalisations et d’interventions chirurgicales. Son rôle de modulateur immunitaire suggère un potentiel thérapeutique, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer les niveaux de supplémentation optimaux et les avantages thérapeutiques.

Plaquettes:Les plaquettes, souvent négligées dans les évaluations des MICI, jouent un rôle actif dans les processus inflammatoires. Une thrombocytose réactive, un phénomène bien établi dans l’inflammation, a été observée chez les patients atteints de MICI, les plaquettes présentant une sensibilité accrue à l’activation même dans une maladie cliniquement silencieuse. Les modifications plaquettaires peuvent être corrélées à une rechute de la maladie dans la RCH.

Nouveaux biomarqueurs

Des études récentes se sont concentrées sur le développement de nouveaux biomarqueurs présentant une spécificité et une valeur prédictive améliorées pour la prise en charge des MICI. En voici quelques exemples :

Molécule d’adhésion cellulaire d’adressine muqueuse-1 (MAdCAM-1):Des niveaux élevés de MAdCAM-1 ont été associés à une inflammation et peuvent prédire la réponse au vedolizumab, un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement des MII.

Oncostatine M:Des niveaux élevés d’oncostatine M pourraient prédire le risque de développement d’une MII et potentiellement de non-réponse au vedolizumab ou aux corticostéroïdes.

Mutations du gène NOD2:L’analyse génétique des mutations NOD2 peut être prédictive de la maladie fibrosténotique dans la MC, bien qu’elle ne soit pas spécifique de la réponse au traitement.

Anti-intégrine αvβ6:Les taux sanguins d’anti-intégrine αvβ6 sont utiles pour diagnostiquer et prédire la gravité de la maladie dans la CU, bien qu’ils ne prédisent pas spécifiquement la réponse au traitement.

Conclusions

En conclusion, l’étude souligne le rôle crucial des biomarqueurs dans la prise en charge des MICI. Si les biomarqueurs établis tels que la CRP, la VS, la vitamine D et les plaquettes continuent de jouer un rôle essentiel, de nouveaux biomarqueurs offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la précision du diagnostic et prédire la réponse au traitement. Les recherches futures devraient se concentrer sur le développement de biomarqueurs plus sensibles et plus spécifiques qui peuvent guider les plans de traitement personnalisés, conduisant finalement à de meilleurs résultats pour les patients atteints de MICI. La combinaison de biomarqueurs établis et nouveaux dans les panels et ratios de biomarqueurs pourrait être la clé d’une prise en charge plus efficace et efficiente des MICI dans les années à venir.