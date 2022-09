Biographie de Raju Srivastava : Gajodhar bhaiyya décède à 58 ans ; un regard sur le parcours de vie du comédien de Kanpur à King of Comedy

Raju Srivastava, alias Gajodhar bhaiyya, est décédé à l’AIIMS Delhi le 21 septembre 2022. L’as du comédien avait 58 ans, né le 25 décembre 1963. Il avait été admis à l’hôpital le 10 août 2022 suite à une crise cardiaque. Il était aux soins intensifs et mis sous assistance respiratoire où les médecins faisaient de leur mieux pour ramener le comédien inconscient à ses sens. Cependant, il souffrait également de lésions cérébrales aggravant encore son état. Pendant son traitement, le comédien-acteur n’a pas montré d’amélioration et il n’a pas répondu au traitement. Il s’est battu pour sa vie pendant 40 jours. À propos de son état, l’équipe de Srivastava avait confirmé qu’il avait subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait. “Il s’entraînait sur le tapis roulant vers 11h-11h30 lorsqu’il a eu l’AVC. Il est stable maintenant. Il n’y a rien à craindre pour l’instant. Les médecins effectuent des tests, nous partagerons plus d’informations bientôt”, a déclaré son équipe. avait dit quelques jours après son admission à l’hôpital. Tout le monde espérait qu’il reviendrait tôt ou tard. Cependant, le destin avait d’autres plans pour Raju Srivastava.

Né dans une famille simple de la classe moyenne à Kanpur, en Inde, le père de Raju, Ramesh Chandra Srivastava, était un poète connu sous le nom de Balai Kaka. Srivastava était admiré pour ses excellents timings comiques depuis son enfance et il a toujours voulu devenir comédien. Il s’est produit dans plusieurs spectacles sur scène en Inde et à l’étranger. Bien qu’il ait d’abord trouvé la reconnaissance en tant que sosie d’Amitabh Bachchan qui a également agi et prononcé des dialogues comme la mégastar, Raju a rapidement été apprécié pour son jeu d’acteur et sa comédie uniques. Il a également joué de petits rôles dans des films de Bollywood comme Maine Pyar Kiya de Salman Khan, Baazigar de Shah Rukh Khan, Bombay to Goa., Aamdani Atthanni Kharcha Rupaiya de Govinda entre autres.

Son aventure dans la comédie stand-up avec The Great Indian Laughter Challenge et The Great Indian Laughter Challenge – Champions lui a donné le bon type de plate-forme. Il a été nommé “Le roi de la comédie” et son personnage Gajodhar bhaiyya est devenu extrêmement populaire auprès des masses pour sa grande relativité. Les émissions de télé-réalité et les émissions d’humour de Mopre ont suivi. Raju faisait également partie de Bigg Boss de Salman Khan mais dans la saison 3 qui était alors animée par Amitabh Bachchan. Il est resté dans l’émission controversée pendant deux mois avant d’être rejeté. Raju et sa femme ont également participé à la saison 6 de Nach Baliye et il est également apparu dans Comedy Nights avec Kapil de Kapil Sharma.

La vie de Raju Srivastava ne s’est cependant pas limitée à la scène, au cinéma et à la télévision. Il s’est également essayé à la politique et est devenu membre du parti Samajwadi pour les élections de 2014 à Lok Sabha. Il a rapidement rendu le billet en invoquant le manque de soutien des unités locales du parti et est ensuite devenu membre du Bhartiya Janta Party. Le Premier ministre Narendra Modi l’a nommé pour faire partie du Swachh Bharat Abhiyan, après quoi Raju a commencé à promouvoir la propreté à travers ses événements, ses publicités, ses clips vidéo et plus encore dans différentes villes.

Srivastav laisse dans le deuil sa femme Shikha qu’il a épousée le 1er juillet 1993 et ​​deux enfants, sa fille Antara et son fils Ayushman. Jusqu’à sa disparition soudaine, Raju Srivastava était très actif sur les réseaux sociaux, utilisant sa comédie et sa satire pour aborder les nouvelles virales. Il a eu quelque chose à dire sur tout ce qui a été tendance, que ce soit la campagne Har Ghar Tiranga pour le jour de l’indépendance 2022, ou la séance photo virale nue de Ranveer Singh ou la demande de boycott de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Il a également réalisé une vidéo qui est devenue virale sur la récente menace de mort de Salman Khan. Incidemment, Srivastav a également reçu des appels menaçants et des menaces de mort du Pakistan en 2010, l’avertissant de ne pas faire de blagues sur la pègre don Dawood Ibrahim et le Pakistan lors de ses émissions.

Avec la disparition de Raju Srivastava, la fraternité de la comédie indienne a perdu un talent irremplaçable. Nous lui souhaitons RIP et prions pour sa famille et ses fans. Nous sommes sûrs que Gajodhar bhaiyya répandra maintenant des rires au paradis.