Biogen paiera 900 millions de dollars pour régler les allégations de pots-de-vin de drogue

Biogen paiera 900 millions de dollars pour régler un procès qui alléguait que la société avait donné des pots-de-vin aux médecins pour les encourager à prescrire ses médicaments, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

Un ancien employé de Biogen devenu dénonciateur, Michael Bawduniak, a poursuivi la société pharmaceutique en 2012 au nom du gouvernement fédéral en vertu de la False Claims Act.

Bawduniak a allégué que Biogen avait versé des pots-de-vin aux médecins sous forme d’honoraires de conférencier, d’honoraires de consultation et de repas de 2009 à 2014 pour les encourager à prescrire ses médicaments contre la sclérose en plaques.

Les prétendus pots-de-vin ont entraîné de fausses déclarations à Medicare et Medicaid pour la prescription d’Avonex, Tysabri et Tecfidera, selon le ministère de la Justice.

Biogen versera plus de 843 millions de dollars au gouvernement fédéral et 56 millions de dollars à 15 États pour régler l’affaire. Bawduniak recevra environ 250 millions de dollars du produit fédéral, selon le ministère de la Justice.

“Le règlement annoncé aujourd’hui souligne le rôle essentiel que jouent les dénonciateurs en complément de l’utilisation par les États-Unis de la False Claims Act pour lutter contre la fraude affectant les programmes fédéraux de soins de santé”, a déclaré Brian Boynton, chef de la division civile du ministère de la Justice.

Biogen, dans un communiqué lundi, a nié tout acte répréhensible dans l’affaire. La société a déclaré qu’elle souhaitait résoudre le litige pour se concentrer sur d’autres priorités.

“Biogen pense que son intention et sa conduite étaient à tout moment légales et appropriées et Biogen nie toutes les allégations soulevées dans cette affaire”, a déclaré la société. “Les États-Unis et les États ne sont pas intervenus dans l’affaire et le règlement n’inclut aucune admission de responsabilité par Biogen.”

Biogen a révélé dans son rapport du deuxième trimestre qu’il avait conclu un accord de principe pour payer 900 millions de dollars pour résoudre le procès.