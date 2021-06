Biogen fait face à des questions difficiles sur le prix de 56 000 $ par an d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer nouvellement approuvé

Biogen a été confronté mardi à des questions difficiles de la part des analystes de Wall Street sur le coût annuel de 56 000 $ de son médicament contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm, nouvellement approuvé, un prix que les dirigeants qualifient de « juste » et de « responsable ».

Les actions de Biogen ont bondi de 38% lundi après que la FDA a annoncé avoir approuvé le médicament de la société, scientifiquement connu sous le nom d’aducanumab. C’est le premier médicament autorisé par les régulateurs américains pour ralentir le déclin cognitif chez les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et le premier nouveau médicament pour la maladie en près de deux décennies.

La société de biotechnologie a déclaré qu’elle facturait 56 000 $ pour un cours annuel du nouveau traitement, supérieur au prix de 10 000 $ à 25 000 $ attendu par certains analystes de Wall Street. C’est le prix de gros, et le coût réel que les patients paieront dépendra de leur couverture santé.

Certains analystes et groupes de défense se sont immédiatement demandé comment la société pouvait justifier le prix – environ cinq fois plus élevé que prévu – d’autant plus que les experts médicaux continuent de débattre pour savoir s’il existe suffisamment de preuves que le médicament fonctionne réellement et que l’industrie est critiquée pour les prix des médicaments.

La FDA s’est écartée de l’avis de son panel indépendant d’experts externes, qui a contre toute attente refusé d’approuver le médicament l’automne dernier, citant des données peu convaincantes.

« Notre seule préoccupation ici concerne le coût annuel de l’Aducanumab, et si à 56 000 $/an (nous étions à 10 000 $), le choc de l’autocollant pourrait revigorer davantage l’examen des prix des médicaments », a déclaré l’analyste de Stifel Jeff Preis aux investisseurs dans une note lundi.

Lors d’un appel avec des investisseurs mardi matin, l’analyste d’Evercore ISI, Umer Raffat, a félicité la société basée dans le Massachusetts pour l’approbation du médicament aux États-Unis avant de demander aux dirigeants d’expliquer son prix.

« Je pense qu’il y a un décalage entre certains des mots que vous avez partagés dans vos communiqués de presse, comme responsabilité, accès, équité en santé, par rapport au prix, surtout compte tenu de la population de soins primaires », a-t-il déclaré aux dirigeants.

L’analyste de JP Morgan, Cory Kasimov, a par la suite demandé aux dirigeants combien Medicare devrait payer pour le médicament et à quel point ils étaient préoccupés par le « retour de bâton » auquel l’industrie serait confrontée en raison de sa tarification.

Les dirigeants de Biogen ont déclaré que le prix total du nouveau traitement était « justifié » par la valeur qu’il devrait apporter aux patients, aux soignants et à la société. Ils ont insisté sur le fait que le prix était « responsable », notant que la maladie coûte des milliards aux États-Unis chaque année.

Plus de 6 millions d’Américains vivent avec la maladie, selon estimations de l’Association Alzheimer. La société a déclaré qu’elle avait actuellement la capacité de fournir le médicament à 1 million de patients chaque année, avec plus de 900 sites aux États-Unis prêts à mettre en œuvre le nouveau médicament.

« Nous voulons nous assurer qu’Aduhelm est abordable pour les patients et durable pour les systèmes de santé », a déclaré un cadre.

La société s’est engagée à ne pas augmenter le prix du nouveau médicament au cours des quatre prochaines années. Cela étant dit, les dirigeants ont déclaré qu’ils étaient « ouverts d’esprit » et ont suggéré qu’ils pourraient repenser le prix au fur et à mesure que l’entreprise évaluera la demande au cours des prochaines années.

Le PDG de Biogen, Michel Vounatsos, a rejoint CNBC lundi et a déclaré que le prix du médicament permettrait à la société d’investir davantage dans son pipeline de médicaments pour d’autres maladies. Il a ajouté que la société travaille en étroite collaboration avec le programme fédéral d’assurance maladie Medicare ainsi qu’avec des assureurs privés.