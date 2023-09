Biogen confirme la fermeture de Biogen Digital Health et se retire de l’étude Apple

Entreprise multinationale de biotechnologie Biogen a confirmé qu’elle fermerait Biogen Digital Health, une unité mondiale de la société de biotechnologie, et qu’elle retirerait une étude avec Apple. L’entreprise affirme néanmoins qu’elle continuera à intégrer certaines capacités numériques dans d’autres fonctions de son activité.

« Comme l’a mentionné notre PDG Chris Viehbacher lorsqu’il a annoncé Fit for Growth, une partie de l’initiative consiste à supprimer des couches de l’organisation, à devenir moins complexe et plus agile, et à réaliser des investissements stratégiques dans l’innovation interne et externe. En conséquence, certaines fonctions font évoluer leurs modèles opérationnels », a déclaré un porte-parole de Biogen. MobiHealthActualités dans un e-mail.

Biogen Digital Health a été lancée en 2021 et emploie environ 150 personnes avec des sites à Boston, Zurich et Paris. L’entreprise se concentre sur la fusion de la biologie et de la technologie pour améliorer la neurologie, l’immunologie et les soins de santé mentale.

Le géant de la biotechnologie a déclaré la médecine numérique et les technologies de la santé resteront un élément essentiel de son plan visant à réduire les risques et à accélérer son moteur de recherche et développement et ses opérations commerciales.

» Biogen Digital Health évolue. Nous évaluons actuellement notre stratégie numérique et nos futurs investissements potentiels dans l’espace, et nous intégrerons certaines capacités numériques de BDH dans des fonctions pertinentes. Nous continuerons à faire progresser un certain nombre d’efforts, tels que le développement de biomarqueurs numériques pour la maladie de Parkinson et la MA précoce [Alzheimer’s disease], ainsi que nos solutions numériques pour les maladies rares. À l’avenir, nous tirerons parti des capacités et des partenariats externes pour saisir les avancées dans le domaine qui sont étroitement liées à l’évolution de nos priorités et domaines d’intérêt commerciaux et de R&D », a déclaré le porte-parole.

En 2021, l’entreprise a lancé un étude avec Apple pour analyser les données et les mesures des capteurs de l’iPhone et de l’Apple Watch afin de différencier les individus ayant une cognition normale de ceux présentant une déficience cognitive légère afin de créer un score de bien-être cognitif qui suit les changements dans les performances cognitives au fil du temps.

« En ce qui concerne l’étude Intuition avec Apple, bien qu’elle ait été interrompue en raison des efforts de priorisation de la R&D de Biogen, en raison du niveau d’engagement des participants plus élevé que prévu, l’étude reste bien placée pour atteindre ses principaux objectifs. Les premiers résultats soutiennent la faisabilité. « , l’acceptabilité et la capacité d’atteindre des populations mal desservies et sous-représentées et de mesurer de manière fiable la cognition et le comportement dans des environnements réels non supervisés. Des informations supplémentaires sur l’étude seront publiées ultérieurement », a déclaré Biogen MobiHealthActualités.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Biogène a annoncé avoir finalisé son acquisition de la société pharmaceutique californienne Reata plus tôt cette semaine pour un montant de 7,3 milliards de dollars. Cet achat ajoute SKYCLARYS au portefeuille de maladies rares de la société, le seul traitement approuvé par la FDA pour l’ataxie de Friedreich aux États-Unis.