Biocartis nomme le Dr W. Michael Korn, expert renommé en oncologie de précision, au poste de directeur médical et scientifique

Biocartis NV (« Biocartis »), une société innovante de diagnostic moléculaire, a le plaisir d’annoncer la nomination du Dr W. Michael Korn au poste de directeur médical et scientifique à compter du 12 août 2024.

Avant de rejoindre Biocartis, le Dr Korn a occupé le poste de médecin-chef chez Invitae Corporation, où il s’est concentré sur l’élargissement des indications des tests génétiques et a dirigé le développement de nouvelles études cliniques sur un test MRD avancé.

Le Dr Korn a également occupé le poste de médecin-chef chez Caris Life Sciences, où il a joué un rôle déterminant dans le développement de signatures moléculaires basées sur l’IA et dans l’avancement de la recherche clinique et translationnelle en oncologie de précision.

Le Dr Korn est membre du corps professoral (bénévole) de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) dans la division d’hématologie/oncologie. Il a cofondé le Center for Molecular Oncology Initiative au Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center de l’UCSF.

« Le nombre toujours croissant de traitements moléculaires en oncologie nécessite un accès à des informations moléculaires rapides, précises et de haute qualité pour permettre des décisions de traitement rapides et personnalisées pour les patients diagnostiqués avec un cancer », a déclaré le Dr Korn. « L’approche décentralisée de Biocartis répond à ce besoin en fournissant des résultats de tests moléculaires d’une importance cruciale sur le lieu d’intervention dans un délai qui se mesure en heures. J’ai hâte de travailler avec l’équipe Biocartis pour fournir des tests moléculaires rapides et cliniquement pertinents aux patients atteints de cancer dans le monde entier.

Le Dr Korn a obtenu son doctorat en médecine à l’Université Philipps de Marburg et est diplômé de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf en Allemagne. Il a complété sa formation en médecine interne et en oncologie médicale au Centre de cancérologie ouest-allemand d’Essen, en Allemagne. Il est certifié en médecine interne et en oncologie médicale.