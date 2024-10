BioAegis Therapeutics recrute le premier patient en phase 2

Patient mondial 600 étude volonté évaluer efficacité et la sécurité de recombinant humain plasma gelsoline (rhu-pGSN) pour modéré à sévère SDRA.

Rhu-pGSN est un régulateur du système immunitaire qui interrompt l’inflammasome NLRP3 et stimule la clairance des macrophages des agents pathogènes. Les niveaux endogènes chutent dans le SDRA, en corrélation avec la gravité de la maladie.

NORTH BRUNSWICK, NJ, 17 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — BioAegis Therapeutics, une société de biotechnologie pionnière à la pointe des thérapies innovantes pour les maladies inflammatoires, est heureuse d’annoncer que le premier patient a été inscrit dans l’étude de phase 2 de la société. de rhu-pGSN pour le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) (NCT05947955).

Essai clinique de phase 2 sur rhu-pGSN

L’essai de preuve de concept randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo sur le rhu-pGSN ajouté à la norme de soins évaluera l’efficacité (survie sans défaillance d’organe au jour 28) de six doses de rhu-pGSN administrées par voie intraveineuse à des patients hospitalisés modérés. Sujets atteints d’un SDRA sévère (rapport P/F ≤ 150) causé par une infection. Il mesurera également la sécurité et la tolérabilité du traitement ainsi que les résultats secondaires.

Soixante-quinze sites ont été sélectionnés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l’UE, notamment en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et dans d’autres pour mener l’étude. L’inscription est ciblée pour 600 matières.

Ce projet a été soutenu en tout ou en partie par des fonds fédéraux du ministère américain de la Santé et des Services sociaux ; Administration pour la préparation et la réponse stratégiques ; Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), sous le numéro de contrat 75A50123C00067.

Traiter efficacement le SDRA réduira la vulnérabilité de la société aux pandémies mondiales

Le SDRA est une maladie qui peut se développer comme une complication grave d’une septicémie, d’un traumatisme, d’une pneumonie ou d’autres maladies infectieuses, entraînant des lésions pulmonaires potentiellement mortelles avec une fuite de liquide dans les poumons. La respiration devient difficile et les patients ont besoin d’oxygène, de ventilation mécanique et de ressources de soins intensifs étendues, ce qui représente un fardeau important pour le système de santé.

Même avec une prise en charge médicale agressive, un nombre important de patients ne survivent pas et ceux qui survivent peuvent souffrir de complications à long terme, notamment une altération de la fonction pulmonaire et une qualité de vie réduite. Aux États-Unis seulement, le SDRA touche plus de 500 000 patients par an, soit environ 10 % de toutes les admissions en soins intensifs. Le taux de mortalité lié au SDRA est d’environ 40 %. Le manque de thérapies efficaces pour traiter le SDRA et la mortalité élevée qui lui est associée, due à une inflammation excessive, souligne le besoin urgent d’une thérapie innovante dans ce domaine.

Plasma Gelsolin : une protéine multitâche pour une condition complexe

La gelsoline plasmatique est extrêmement prometteuse en tant qu’intervention thérapeutique pour le SDRA en raison de son mécanisme d’action à multiples facettes. Gelsolin a démontré sa capacité à :

Moduler l’activation de l’inflammasome NLRP3 et la génération de microparticules contenant de l’IL-1β.

Facilite l’absorption et la destruction des agents pathogènes microbiens par les macrophages.

Se lie aux médiateurs inflammatoires nocifs et les élimine, y compris l’actine libre toxique.

Régule le phénotype des macrophages pour moduler l’inflammation.

La gelsoline est une protéine humaine naturelle présente dans la circulation sanguine, qui est appauvrie par le processus inflammatoire. La supplémentation en protéine gelsoline recombinante est prometteuse pour lutter contre la réponse inflammatoire trop zélée associée au SDRA.

« Nous sommes ravis d’avoir commencé le recrutement pour cette étude importante. Notre engagement est de sauver des vies en relevant les défis de cette maladie complexe, qui représente également une ponction majeure sur les ressources de soins de santé à travers le monde. » a déclaré Susan Levinson, Ph.D., directrice générale de BioAegis.

À propos de BioAegis

BioAegis Therapeutics Inc. est une société privée de stade clinique basée dans le New Jersey, dont la mission est de capitaliser sur un composant régulateur clé du système immunitaire de l’organisme, la gelsoline plasmatique, pour prévenir les effets indésirables des maladies provoquées par l’inflammation.

La plateforme de BioAegis repose sur la forme recombinante de gelsoline plasmatique, une protéine humaine abondante et hautement conservée chez les individus en bonne santé. Son rôle est de maintenir l’inflammation localisée sur le site de la blessure et de renforcer la capacité de l’organisme à éliminer les agents pathogènes. Les niveaux normaux de pGSN sont épuisés par diverses conditions inflammatoires. La restauration des niveaux de gelsoline avec la forme recombinante humaine, rhu-pGSN, aide les cellules immunitaires à combattre l’infection et à contrôler l’inflammation afin qu’elle ne se propage pas et ne provoque pas de dommages aux organes. Rhu-pGSN est un traitement non immunosuppresseur non antibiotique, dirigé par l’hôte, contre l’inflammation due à des causes à la fois infectieuses et non infectieuses.

BioAegis détient la licence exclusive d’une vaste propriété intellectuelle mondiale par l’intermédiaire du Harvard-Brigham and Women’s Hospital. Elle détient plus de 40 brevets délivrés pour la couverture des maladies inflammatoires, des infections, de l’insuffisance rénale et des maladies neurologiques. BioAegis bénéficiera également de l’exclusivité américaine sur les produits biologiques et a récemment déposé une nouvelle propriété intellectuelle dans des domaines où les besoins ne sont pas satisfaits.

