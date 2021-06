Bio d’Hitler d’un étudiant du New Jersey, enquête rapide sur le costume

TENAFLY, NJ – Les résidents ont exprimé leur choc au cours du week-end à propos d’une biographie écrite par des étudiants d’Adolf Hitler qui a été accrochée à l’école élémentaire de Maugham pendant des semaines.

Le devoir de cinquième année comprenait l’élève s’habillant en Hitler, selon le parent d’un autre élève dont le compte a été partagé en ligne.

La biographie d’une page, écrite avec la voix du leader nazi, a été affichée dans le couloir de l’école primaire avec des devoirs similaires d’autres élèves à partir d’avril, selon Lori Birk d’Englewood, qui a publié une photo du rapport sur Facebook.

« Ma plus grande réussite a été d’unir une grande masse d’Allemands et d’Autrichiens derrière moi », a écrit l’étudiant au crayon sur un cercle de papier intitulé « Réalisations ».

L’essai a également noté: «J’étais très populaire et beaucoup de gens m’ont suivi jusqu’à ma mort. Ma croyance (sic) dans l’antisémitisme m’a poussé à tuer plus de 6 millions de Juifs.

Dans une lettre publiée dimanche sur le site Web du district, la surintendante Shauna DeMarco a déclaré qu’elle avait appris vendredi « une affaire sérieuse impliquant un projet scolaire achevé récemment sur Adolf Hitler ».

« J’ai demandé que toutes les informations associées liées à ce projet me soient fournies », a écrit DeMarco aux parents et au personnel. « Une fois que j’aurai reçu et examiné toutes les informations, je déterminerai toute autre mesure qui devrait être prise. »

DeMarco a refusé une demande d’informations supplémentaires lundi, déclarant à The Record et NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’elle ne pouvait pas commenter sans compromettre « l’intégrité de l’enquête, les droits des personnes impliquées et toute action réactive qui pourrait être requise. . »

L’enquête reprendra mardi, a déclaré le surintendant, promettant qu’elle serait « terminée le plus rapidement possible ».

Attaques :Les attaques antisémites augmentent dans la région de New York alors que les tensions éclatent à propos du conflit Israël-Gaza

Birk a déclaré qu’elle avait obtenu ses informations du parent d’un autre élève de cinquième année à Maugham. L’élève était dans une autre classe, mais les élèves « devaient quand même marcher dans le couloir et le voir », a déclaré la femme d’Englewood dans une interview.

Le parent a déclaré que le travail faisait partie d’un projet de « développement du personnage » approuvé par l’enseignant pour toute la classe, selon Birk.

« C’était en place depuis au moins deux semaines », a-t-elle déclaré.

La publication Facebook de Birk a suscité des réactions de colère de la part de la communauté.

« Comment est-ce possible dans (l’une) des villes les plus israéliennes du pays ? Jodi Karsch Cohen a commenté. « Je suis dégoûté. »

Joshua Tenzer a écrit que le rapport des étudiants représentait un « réveil pour les Juifs ».

« Nous serons toujours différents, peu importe les appels éclairés du 21e siècle en faveur de valeurs universelles d’aveuglement à la différence », a-t-il posté.

« C’est un comté rempli d’enfants et de petits-enfants de survivants de l’Holocauste », a écrit Birk. « Comme il y a moins de survivants encore en vie, nous devons nous souvenir et enseigner à nos enfants les atrocités de ce monstre et non ses » accomplissements « . «

L’essai complet de l’étudiant, comme on le voit sur le mur, est le suivant :

« Ma plus grande réussite a été d’unir une grande masse d’Allemands et d’Autrichiens derrière moi. Je suis arrivé au pouvoir en tant que chef du parti nazi, devenant chancelier en 1933, puis en prenant le titre de Führer et Reichskanzler en 1934. J’étais plutôt génial, n’est-ce pas ? J’étais très populaire et beaucoup de gens m’ont suivi jusqu’à ma mort. Ma croyance en l’antisémitisme m’a poussé à tuer plus de 6 millions de Juifs.

Jordan Shenker, PDG de Kaplen JCC sur les palissades de Tenafly, a déclaré : « Cet incident illustre davantage la nécessité de sensibiliser davantage notre communauté à l’impact néfaste que nos paroles et nos actions peuvent avoir sur les autres.

« Quelle que soit l’intention éducative ici, l’enseignant n’a pas reconnu l’impact profond que cela peut avoir sur les étudiants, les membres de la famille et d’autres dans notre communauté qui pourraient percevoir ce projet comme tolérant ou même glorifiant les atrocités de l’un des individus les plus pervers au monde l’histoire. »

Dans sa lettre, DeMarco a exprimé ses regrets d’avoir à aborder la question « à la veille du Memorial Day, alors que nous honorons et pleurons les militaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions alors qu’ils servaient dans les forces armées des États-Unis ».

« Le conseil et l’administration espèrent que leurs actions antérieures ont démontré à la communauté Tenafly que nous nous engageons à créer un climat et une culture scolaires positifs afin de maximiser les opportunités d’apprentissage et la croissance émotionnelle de nos élèves et de leur permettre de mener une vie productive et épanouissante. « , a écrit DeMarco.

Contributeur : Deena Yellin. Rejoindre William Westhoven sur Twitter à @wwesthoven

Suite:Des groupes juifs sonnent l’alarme face à l’augmentation des crimes de haine antisémite au milieu des tensions entre Israël et le Hamas