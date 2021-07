Binx le chat retrouvé, réuni en famille

Quelques semaines après l’effondrement d’un immeuble en copropriété en Floride, un survivant improbable est apparu : Binx le chat.

Dans une « petite bonne nouvelle » au milieu de la dévastation, Binx, qui vivait au neuvième étage de l’immeuble Surfside, a retrouvé sa famille, a déclaré vendredi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

« Je suis heureux que ce petit miracle puisse apporter un peu de lumière dans la vie d’une famille en deuil aujourd’hui et puisse fournir un point lumineux pour toute notre communauté au milieu de cette terrible tragédie », a déclaré Levine Cava.

Dans un tweet, Levine Cava a adressé un « merci du fond du cœur et au nom de notre communauté à l’équipe qui a joué un rôle pour le réunir avec sa famille ».

Un volontaire qui nourrissait des chats près du site de l’effondrement a trouvé le chat noir errant dans la région avant de l’amener dans un centre de secours de Miami Beach.

Le chat a été retrouvé près des décombres jeudi, a posté sur Facebook Gina Nicole Vlasek, co-fondatrice du centre de secours The Kitty Campus. Un ancien habitant de la copropriété a visité le campus Kitty vendredi et a confirmé que le survivant à fourrure était le sien, a déclaré Vlasek.

« Tout ce dont nous avions besoin, c’était d’une lueur d’espoir dans cette tragédie », a déclaré le message. « Aujourd’hui a été l’un des jours les plus incroyables. »

Le félin errant appartient à la famille Gonzalez, WSVN-TV a rapporté. Angela Gonzalez et sa fille de 16 ans, Deven, faisaient partie des personnes sauvées de l’épave au début de la recherche de survivants.

La mère et la fille ont été grièvement blessées lorsqu’elles sont tombées du 9e au 5e étage de l’immeuble, selon leur page GoFundMe vérifiée. Malgré ses blessures, Angela a sorti sa fille des décombres. Le mari d’Angela et le père de Deven, Edgar Gonzalez, sont toujours portés disparus.

« Les animaux de compagnie font partie de la famille, et c’est un miracle », a déclaré à WSVN Maria Gaspari, une amie de la famille du félin.

« Je tremble en ce moment », a-t-elle ajouté. « Au milieu de cette tristesse, nous espérions de bonnes nouvelles pour les survivants ou les animaux de compagnie. »

La Friends of Miami Animals Foundation a mis en place une hotline permettant aux survivants de signaler les animaux disparus ou de demander une assistance médicale et une pension pour leurs animaux. Des perruches, des chats, un cobaye et un chien font partie des personnes officiellement portées disparues alors que les survivants recherchent désespérément des signes de leurs animaux de compagnie.

Les agents de contrôle des animaux placent des pièges vivants dans la région pour aider à trouver des animaux de compagnie qui auraient pu échapper à l’effondrement, a déclaré Levine Cava.

Contribuant : The Associated Press ; Katherine Lewin, Florida Times-Union

