Bino George s’apprête à devenir entraîneur de l’équipe de réserve du Bengale oriental

L’entraîneur du Kerala, vainqueur du trophée Santosh, Bino George, devrait être nommé entraîneur de réserve des géants du football du Bengale oriental.

L’équipe de réserve participera à la prochaine Coupe Durand et à la première division de la Ligue de football de Calcutta, a déclaré samedi un haut responsable.

La brigade rouge et or est dans la “phase finale” de ses négociations avec les investisseurs locaux Emami Group pour la prochaine Super League indienne, et est “en pourparlers” avec l’ancien entraîneur-chef de l’Inde Stephen Constantine et l’ancien patron de la ville de Mumbai. George Costa pour le côté principal.

« Nous signons un contrat d’un an avec George. Il préparera l’équipe de réserve et, si nécessaire, assistera l’équipe principale de l’ISL », a déclaré un haut responsable de l’EB à PTI.

Concernant le rapprochement avec Emami, il a déclaré: “Il sera annoncé la semaine prochaine car un processus lié au registraire des entreprises est actuellement en cours.”

Entraîneur très performant dans le circuit national de Gokulam Kerala, George, 45 ans, devrait prendre les commandes plus tard ce mois-ci.

Le Bengale oriental lancera la saison dans le derby à haute tension de Kolkata contre l’ATK Mohun Bagan lors du match d’ouverture de la Coupe Durand au Saltlake Stadium le 16 août.

Le Kerala, entraîné par George, avait battu le record du Bengale, 32 fois champion, aux tirs au but pour remporter le trophée Santosh pour la septième fois en mai de cette année.

Avant de rejoindre l’équipe du Kerala Santosh Trophy, George a relancé Gokulam Kerala en remportant les titres de la Ligue indienne des femmes, de la Coupe Durand et de la I-League au cours de son association de cinq ans, une phase où il a découvert des talents comme Emil Benny et Jithin MS.

