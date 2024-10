Binnington réalise 40 arrêts pour mener les Blues devant les Maple Leafs

Holloway a porté le score à 2-0 à 10:31 en avantage numérique. Il était seul devant le filet suite à une passe de Brandon Saad et a réalisé une feinte avant de faire cinq trous sur Woll.

«J’espérais que ça sorte. Je le réclamais avant que Saad ne reçoive la rondelle », a déclaré Holloway. «Il a fait un sacré jeu pour me le faire passer. J’ai définitivement eu cette pensée. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est génial si ça m’atteint », et heureusement, c’est ce qui s’est produit.

Ekman-Larsson a marqué son premier but avec les Maple Leafs pour réduire la marque à 2-1 à 6:20 de la deuxième période. Il a enterré un tir sur réception du haut du cercle droit sur une passe de Morgan Rielly.

Alexandre Texier a répondu avec son premier but pour les Bleus pour donner l’avance 3-1 à 7:58. Après que Buchnevich ait forcé un revirement d’Auston Matthews, Kyrou a récupéré la rondelle libre dans le coin et a trouvé Texier juste à l’intérieur du cercle droit pour un bloqueur de tir.

« Le troisième objectif est simplement de ne pas faire les choses correctement », a déclaré Berube. «C’était du hockey paresseux sur le but. C’est l’essentiel.

Jake Neighbours a porté le score à 4-1 à 3 min 45 s de la troisième période lorsqu’il a battu les gants de Woll sur un 2 contre 1, créé par un revirement de William Nylander à la ligne bleue offensive.

« Il ne fait aucun doute que nos gars sont venus jouer », a déclaré l’entraîneur des Blues Drew Bannister. « L’effort pendant 60 minutes, les détails de notre jeu, la volonté de bloquer les tirs, de bons bâtons. Lorsque vous affrontez une équipe comme celle-ci, vous devez être prêt à faire ces choses pour réussir, et nous avions 20 gars qui faisaient toutes ces choses correctement ce soir.

Holloway a ajouté un but dans un filet désert à 16 :42 pour porter la finale à 5-1.

« Ils ont été un ajout important, c’est sûr », a déclaré Binnington à propos de Broberg et Holloway. « Ces gars-là ont fait du bon travail, et je pense que cela déteint sur tout le monde aussi, juste la quantité de travail qu’ils consacrent à leur jeu, leur concentration et leur préparation. C’est bon de voir les choses se connecter avec le groupe sur la glace.

REMARQUES : Le défenseur des Maple Leafs Chris Tanev a disputé son 800e match dans la LNH. … L’attaquant des Blues Oskar Sundqvist a joué 11:49 à ses débuts dans la saison jeudi après avoir raté les sept matchs précédents alors qu’il se remettait d’une déchirure du LCA au genou droit.