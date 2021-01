Binky Felstead sursauta de joie en faisant sauter un ballon pour révéler le sexe de son enfant à naître.

La star de télé-réalité, 30 ans, a été couverte de confettis bleus après avoir utilisé un grand couteau de cuisine pour faire éclater le ballon obstinément ferme, tenu par son fiancé Max Darnton et sa fille India.

Visiblement ravie d’avoir un garçon, la personnalité de Made in Chelsea, dont le vrai nom est Alexandra, a sauté de haut en bas de joie dans la vidéo qu’elle a partagée sur sa page Instagram.

Elle a partagé les images sur sa grille avec les mots: « ITS A ……… » pendant que la chanson Under The Rainbow jouait.







(Image: Instagram)



Binky partage sa fille India avec son ancien coéquipier Josh Patterson, tandis que son nouveau bébé sera le premier enfant de Max.

Elle a annoncé sa grossesse le lendemain de Noël, avec une photo se montrant berçant sa bosse grandissante dans une combinaison rose bubblegum, Max à ses côtés dans un pull bleu marine.

Little India – vêtue d’une robe tartan – sourit de joie en posant sur un étal en brandissant les trois échographies.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Binky a tapé: « Alerte grande soeur! Nous sommes tellement reconnaissants et ravis que notre famille s’agrandisse en 2021! L’Inde obtient son nouveau titre de » Grande soeur « … dont elle est déjà très fière. »

La bonne nouvelle du bébé survient après la proposition de Max à Binky en septembre.

Binky a ajouté dans son message: « 2020 a été une véritable montagne russe personnelle avec des hauts et des bas.









« Nous sommes tellement excités, heureux et reconnaissants pour ce qui va arriver. En 2021. »