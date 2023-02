Binky Felstead de Made In Chelsea montre une énorme bosse de bébé dans des sous-vêtements en dentelle alors qu’elle taquine une naissance imminente

La star de MADE In Chelsea, Binky Felstead, a montré son énorme ventre rond en sous-vêtements en dentelle alors qu’elle taquinait sa naissance.

La star de la télévision – qui attend actuellement son troisième enfant – s’est rendue sur son Instagram pour révéler son ventre florissant.

Instagram

Binky a montré son baby bump[/caption] Instagram

Binky est déjà maman d’India et de Wolfie[/caption]

Binky, 32 ans, a récemment révélé qu’elle attendait un petit garçon dans une douce révélation de genre avec sa famille.

La mère de deux enfants est déjà maman d’India, quatre ans, et de Wolfie, deux ans, avec son mari Max Fredrik Darnton.

Elle doit bientôt donner naissance à son troisième bébé – et a montré sa bosse grandissante dans un nouveau claquement de doigts.

L’ancienne star de Made In Chelsea a opté pour une paire de culottes de maternité en dentelle pour le bouton-pression latéral.

Elle laissa le sous-vêtement blanc épouser ses courbes, alors qu’elle se couvrait d’un t-shirt blanc en un clin d’œil.

Binky laissa ses longues tresses brunes couler derrière elle, alors qu’elle se maquillait avec un visage plein de maquillage.

Elle a aidé le numéro trois avec ses doigts alors qu’elle faisait la moue pour la caméra, taquinant qu’elle était au “troisième trimestre”.

“Troisième trimestre, troisième bébé, dernière ligne droite”, a écrit Binky, alors que ses fans inondaient les commentaires pour jaillir sur elle.

“C’est fabuleux”, a écrit la star de The Only Way Is Essex, Samantha Faiers, tandis que Lisa Snowdon a ajouté trois émojis en forme de cœur.

Cela vient après que Binky a révélé qu’elle allait avoir un petit garçon.

La future maman de trois enfants a réuni ses enfants autour d’un énorme ballon rempli de confettis pour découvrir s’ils ont un petit frère ou une petite sœur dans une récente vidéo.

Dans la vidéo de Hello! – sa fille India, quatre ans, a demandé: “Qu’est-ce qui se passe si des trucs bleus sortent?” Une autre petite fille a répondu : « Un garçon.

Binky a compté : « Prêt ? Un, deux, trois…”

Elle l’a ensuite fait sauter avec une épingle et des confettis bleus ont rempli l’air.

Cependant, l’Inde n’a pas été impressionnée et a boudé, au grand amusement de son beau-père Max.