Binky Felstead a partagé l’heureuse nouvelle qu’elle attend un deuxième enfant.

La star de télé-réalité, 30 ans, est déjà mère en fille en Inde avec son ancien coéquipier Josh Patterson et est maintenant prête à accueillir un autre bébé avec son fiancé Max Darnton.

S’adressant à Instagram le lendemain de Noël, la personnalité de Made in Chelsea – son vrai nom est Alexandra – a révélé qu’elle était enceinte en posant avec la petite India et Max tout en tenant un bébé scan.







On peut voir Binky berçant son ventre grandissant dans l’adorable galerie d’offres alors qu’elle modèle une combinaison rose bubblegum avec Max à ses côtés dans un pull bleu marine.

Little India – vêtue d’une robe tartan – sourit de joie alors qu’elle pose sur un stand en brandissant les trois échographies.

Binky a tapé: « Alerte grande soeur! Nous sommes tellement reconnaissants et ravis que notre famille s’agrandisse en 2021! L’Inde obtient son nouveau titre de » Grande soeur « … dont elle est déjà très fière.







«2020 a été une véritable montagne russe personnelle avec des hauts et des bas.

«Nous sommes tellement excités, heureux et reconnaissants pour ce qui va arriver.

« Voici 2021. »

La belle nouvelle de bébé vient après que Max a proposé à Binky en septembre.













Après avoir accepté de devenir la femme de Max, la brune a déclaré qu’elle allait se marier sur Instagram.

Elle a écrit: «Le« oui »le plus simple de tous les temps!

« Vendredi matin, en route vers l’étang aux canards, Max a demandé à l’Inde la permission de demander à sa maman de l’épouser.

« Je t’aime Max – tu fais ressortir le meilleur de moi. J’ai tellement de chance »

Binky a fièrement montré son nouveau bijou alors qu’elle déposait un baiser passionné sur les lèvres de Max dans les clichés qui accompagnaient l’annonce.

Sur une autre photo, elle a montré une vue rapprochée de l’anneau, qui était orné de plusieurs pierres.