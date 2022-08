Binger tard dans la nuit ? Cette astuce TikTok vous endormira

On peut toujours trouver une foule d’astuces sur TikTok, allant du loufoque à l’ultra sérieux. L’un des derniers à avoir suscité un buzz sérieux vient d’un professionnel de la santé et est destiné à vous aider à vous endormir plus facilement. Vous l’avez peut-être déjà entendu mais cela devrait vous aider à mieux comprendre pourquoi il est important de réserver le lit à sa fonction première : un lieu de repos pour vous aider à vous endormir.

Le sommeil — sa quantité, sa qualité ou son absence — est devenu une source d’anxiété. S’il peut être courant de se sentir fatigué le soir au milieu d’une séance de binge-watching sur le canapé, une fois au lit, il est souvent impossible de s’endormir. Un phénomène amplifié par le rythme de ces deux dernières années de confinements successifs et de télétravail généralisé, qui mettent à mal la fonction principale de nos chambres chéries, et plus encore de nos lits.

Plus tôt cette année, au Royaume-Uni, une étude a montré que 36 % des Britanniques avaient des difficultés à s’endormir au moins une fois par semaine et que près de la moitié du pays souffrait de troubles du sommeil au moins une fois par mois. Cette découverte pourrait être liée au phénomène d’excitation « conditionnelle » ou « apprise », comme l’explique le Dr Karan Raj sur TikTok. Il s’agit d’un concept psychologique assez simple expliquant que nous avons inconsciemment appris à notre corps que le lit est un endroit où rester éveillé. Ce phénomène a fortement augmenté depuis la pandémie avec les confinements et l’augmentation du temps passé à la maison incitant à rester au lit des journées entières, à faire tout et n’importe quoi. Le médecin, qui compte 4,9 millions d’abonnés, explique que regarder des émissions de télévision, défiler sur son téléphone, travailler ou même manger au lit a permis au corps d’associer le lit à un lieu d’éveil.

Pour contrer ce phénomène, il faut rééduquer son corps à considérer le lit simplement comme un lieu de repos. Fini le télétravail allongé, fini les collations devant Netflix ou le temps passé sur les réseaux sociaux tous les soirs ; faites plutôt toutes ces activités dans le salon ou la cuisine. Si vous souhaitez suivre les conseils du Dr Karan Raj, si, 20 minutes après vous être couché, vous ne vous sentez pas fatigué, levez-vous, changez de chambre ou faites une activité en dehors de votre lit. Une fois que vous êtes à nouveau fatigué, retournez vous coucher. Prendre cette habitude devrait mettre un terme à l’éveil conditionnel, selon le Dr Raj.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le buzz avec près de 500 000 vues. Cependant, certains adeptes sont un peu sceptiques quant au pourboire, qui semble si facile, se demandant pourquoi ils ont toujours sommeil sur le canapé alors qu’ils y passent aussi beaucoup de temps. Mais cette astuce santé n’est pas vraiment nouvelle, car elle est recommandée depuis des années par divers médecins et spécialistes du sommeil. Pour obtenir une meilleure nuit de sommeil, gardez votre lit pour son usage initial.

