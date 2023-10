« Binged To Death » se moque de la tendance des couples de télé-réalité

Nous sommes très heureux de pouvoir partager quelques premières photos du casting du nouveau thriller parodique Bingé à mortqui comprend Loni Love, Quincy Brown, Carl Anthony Payne II, Loren Lott, Jessica Lord, Andre Anthony, Dan Ginnane avec Nico Tortorella.

Le scénario du film suit deux meilleures amies accros à la télé-réalité, interprétées par Loni Love et Carl Anthony Payne II, qui élaborent un plan tordu après avoir appris que leurs couples de télé-réalité préférés se sont séparés. Le duo dynamique kidnappe les concurrents et les force à participer à une série de jeux tortueux, le tout dans l’espoir de raviver leurs romances télévisées préférées. Voici le récapitulatif complet des personnages :

Loni Amour joue KRISTEN – une riche femme d’affaires excentrique, affamée d’amour et un peu en désordre.

Quincy Brun joue HUGH – trop attentionné et compatissant à un défaut, toujours éperdument amoureux de son premier amour.

Carl Anthony Payne II joue TERRY- le meilleur ami et cousin germain de Kristen. Il a également la quarantaine, fidèle sans fin et avec un cœur en or.

Loren Lott joue LEXY – farouchement indépendante et intelligente, ce qui augure bien pour sa carrière en médecine. Elle a rompu avec Hugh après avoir entendu ses confessions.

Jessica Seigneur joue SIENNA – La priorité de Sienna est toujours de gagner plus de followers sur les réseaux sociaux. Elle soupçonne qu’AJ a eu une liaison avec quelqu’un, mais elle l’ignorera même si cela profite à son image publique.

André Antoine joue AJ – un frère surfeur californien qui parle dans les clichés des émissions de télé-réalité. Il n’est peut-être pas aussi stupide que tout le monde le pense.

Dan Ginnane joue QUINCY – un frère musclé pansexuel, trop passionné et dramatique à propos de tout. Lorsqu’il ne se bat pas de manière explosive avec Zion, il se connecte avec d’autres personnes devant Zion juste pour provoquer une certaine jalousie.

Nico Tortorella joue ZION – un DJ non binaire qui trouve ennuyeux tout ce que tout le monde fait. Ils n’ont aucun problème à remettre n’importe qui à leur place.

Binged to Death devrait être présenté en première le mardi 17 octobre à 21 h HE/PT sur MTV.

Rejoignez la conversation en utilisant #MTVBingedToDeath et suivez @MTV sur Facebook, Instagram, TikTok & X.

Binged to Death est produit par Will Packer et Johanna Byer pour Will Packer Media et par Kyle Clark et Brian Bolden pour SilverScreen Pictures. Le film est écrit par Craig Moss et Ryan Elkins, réalisé par Craig Moss. Alvie Hurtado est producteur. Will Packer Media et SilverScreen Pictures serviront de sociétés de production. Pour MTV Entertainment Studios, les producteurs exécutifs incluent Amal Baggar, Andrew Lutin, Marcia Lansdown et Janée Dabney avec Maegan La Trese Philmore comme exécutive en charge de la production.